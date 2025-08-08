Venezuela tacha de «infame» la recompensa de EEUU por información para capturar a Maduro

Caracas, 8 ago (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tachó este viernes de «grotesca e infame» la recompensa de 50 millones de dólares anunciada por su homóloga estadounidense, Pam Bondi, a cambio de información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una cifra que duplica la ofrecida en enero.

En un comunicado, el titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía) repudió «categóricamente» la que considera una «maniobra del Gobierno de los Estados Unidos» y aseguró que esta «infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado» contra la soberanía del país y «una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano».

«Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global. Esta acción se enmarca en una operación de guerra psicológica y propaganda, diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana y generar caos en medio de un contexto electoral y político donde han sido derrotados en el terreno democrático», expresó.

Saab señaló que «pretender vincular al jefe de Estado venezolano con estructuras criminales (…) no solo es una calumnia infame, sino un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico».

«Frente a esa narrativa falsa y malintencionada, hay una verdad irrebatible: el Estado venezolano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y en coordinación con los órganos del sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público, ha impulsado una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia transnacional», dijo.

EE.UU. acusó a Maduro en 2020, durante la primera Presidencia de Donald Trump, de delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025 aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Este jueves, Bondi compartió en redes sociales un vídeo en el que describió la recompensa -ahora de 50 millones de dólares- como «histórica» y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

En ese sentido, lo acusó de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia» en Estados Unidos.

La fiscal general de EE.UU. también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

«Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes», concluyó en su mensaje Bondi.

En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la «patética» recompensa se trata de una «burda operación de propaganda política» y de «la cortina de humo más ridícula» que ha visto.

El miércoles, Maduro acusó al Gobierno de Trump de financiar una «conspiración fascista» contra Venezuela, por lo que pidió a las autoridades civiles y militares afinar los planes de «seguridad y de protección de la paz» nacional. EFE

