Venezuela y Arabia Saudí repasan agenda de trabajo y coinciden en fortalecer cooperación

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Caracas, 8 abr (EFE).- Venezuela y Arabia Saudí repasaron su agenda de trabajo y coincidieron en fortalecer los mecanismos de cooperación en «beneficio propio», informó este miércoles el canciller venezolano, Yván Gil.

A través de X, Gil detalló que habló por teléfono con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, y dijo que ambos reafirmaron el «carácter histórico» entre Venezuela y Arabia Saudita, aunque no precisó más detalles sobre la agenda de trabajo y los temas de conversación.

«Este diálogo ratifica la voluntad compartida de profundizar los lazos de entendimiento, respeto y desarrollo conjunto entre nuestras naciones», añadió el canciller venezolano.

En enero pasado, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y dijo entonces que esperaba que su país se convirtiera en un «gigante productor» de petróleo, y nombró como ejemplo a Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí.

Ese mes, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó en enero la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en ese país.

En julio de 2025, cuando Delcy Rodríguez era vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, viajó a Austria y discutió entonces con autoridades saudíes la cooperación de los países dentro de la OPEP y la alianza ampliada OPEP+, integrada por los miembros del bloque petrolero y sus aliados. EFE

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