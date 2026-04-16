Viaje a Aruba y propiedades sin declarar acorralan aún más a Adorni, mano derecha de Milei

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Buenos Aires, 16 abr (EFE).- Un viaje familiar de lujo a Aruba, que se suma a otros conocidos semanas atrás y al escándalo por propiedades no declaradas, acorrala cada vez más al jefe de Gabinete y mano derecha del presidente argentino, Javier Milei, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

El juzgado que lo investiga comprobó que Adorni realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025 un viaje de vacaciones a Aruba, junto a su familia, muy costoso en relación a sus ingresos corrientes dado el precio del hotel donde se alojó y los billetes de avión en primera clase que adquirieron para viajar a la isla caribeña.

En medio del creciente escándalo, el funcionario agregó en los últimos días a su declaración jurada una casa en un barrio exclusivo de las afueras de Buenos Aires a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, como consecuencia de que saliera a la luz que la habían adquirido cuando Adorni ya ocupaba el cargo en el Gobierno de Milei.

Precisamente con su esposa Angeletti viajó a principios de marzo en el avión presidencial a Nueva York, junto a la comitiva que participó en un evento dirigido a inversores. Después, el propio Adorni reconoció que ella no debía haberle acompañado.

A todo esto se suma otro viaje familiar en un avión privado a Uruguay, el pasado febrero, que habría sido financiado por Marcelo Grandio, amigo suyo y quien desde la asunción de Milei como presidente (diciembre de 2023) ha firmado contratos con la Televisión Pública, a cargo de la Jefatura de Gabinete.

El diputado socialista Esteban Paulón, uno de los denunciantes en la causa contra Adorni, dijo a EFE este jueves que «el incremento de su patrimonio es exorbitante para dos años de gestión de una persona que declaró que sus ingresos provenían exclusivamente de la función pública, en un Gobierno que congeló los ingresos de los funcionarios públicos».

Otro foco de la investigación conducida por el fiscal Gerardo Pollicita es la compra, por parte de Adorni, de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un barrio residencial de las afueras de la capital, ya que, al parecer, dos mujeres jubiladas -que aseguraron casi no conocerlo- le prestaron, sin intereses, buena parte del dinero para dichas adquisiciones.

«Adorni ahora reconoce propiedades que no estaban en su declaración jurada de bienes y que fueron compradas con una modalidad de hipotecas o préstamos personales que no queda muy claro si son reales o formas de lavar dinero», agregó Paulón.

Según el diputado, las recientes revelaciones sobre el patrimonio de Adorni podrían conducir a delitos como lavado de activos, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

«También se está investigando el vínculo que la esposa de Adorni mantiene con empresas proveedoras del Estado a través de una consultora de su propiedad», explicó.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, realizará este jueves junto con Adorni una visita a las instalaciones de la petrolera estatal YPF en la zona productiva de Vaca Muerta, en la Patagonia, como muestra de apoyo público al jefe de Gabinete. EFE

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