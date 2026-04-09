Vicecanciller ruso reitera apoyo a Cuba ante la crisis reforzada por el bloqueo de EEUU

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La Habana, 9 abr (EFE).- El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, reiteró este jueves en La Habana que Moscú continuará respaldando a Cuba en la difícil situación actual, reforzada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos y ante las amenazas de Washington a la soberanía de la isla.

Así lo expuso Riabkov durante las conversaciones de una nueva ronda de consultas políticas entre las cancillerías de La Habana y Moscú, de acuerdo con una nota divulgada por el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.

Refirió que las delegaciones presididas por el viceministro primero de Relaciones Exteriores cubano, Gerardo Peñalver, y Riabkov, conversaron en «un ambiente amistoso, de respeto y cordialidad»:

Asimismo señaló que ambas partes coincidieron en el «excelente estado» de los vínculos político-diplomáticos, así como en continuar trabajando por su desarrollo, así como en «el fomento de las relaciones económicas-comerciales, financieras, de inversión y cooperación».

Previamente, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, mantuvo un encuentro de cortesía con Riabkov, en el agradeció el envío del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730.000 barriles de crudo, el primer cargamento de este tipo que recibió el país caribeño en los últimos tres meses.

«Resaltamos las sólidas, históricas y estratégicas relaciones existentes entre ambos países y agradecí por el reciente envío de petróleo a Cuba, frente al cerco energético impuesto por el gobierno de EE.UU.», resaltó el jefe de la diplomacia cubana en las redes sociales.

La visita del alto cargo de la diplomacia rusa a Cuba tiene lugar tras el reciente anuncio de un segundo envío de petróleo de Moscú a la isla en medio del cerco petrolero dispuesto por EE.UU.

En su agenda en la capital cubana Riabkov también tiene previsto un encuentro con el viceprimer ministro y responsable de la cartera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

El viceministro ruso ratificó el pasado 1 de abril que Rusia continuará ayudando a Cuba y sostuvo que envió el cargamento de crudo a Cuba basándose «en criterios humanitarios», pero también porque Cuba es su «socio más cercano y más fiable en la región del Caribe».

Poco después, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, anunció que estaba en preparación un segundo envío de crudo a la isla caribeña, del que hasta ahora no han trascendido detalles.

El petrolero Anatoly Kolodkin atracó el pasado 31 de marzo en el puerto cubano de Matanzas (oeste), en medio de la aguda crisis energética que padece la isla, agravada con el cerco petrolero aplicado por el Gobierno de EE.UU. desde enero que impide la adquisición de combustibles a la isla.

Ese corte de las importaciones de petróleo a la isla ha provocado un desabastecimiento de combustibles que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha generado una parálisis casi total de la economía además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros. EFE

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