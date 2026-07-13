Vicepresidente electo de Colombia visita el Banco Mundial para concretar apoyo financiero

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Washington, 13 jul (EFE).- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y el equipo económico del próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella se reunieron este lunes en Washington con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para abordar el apoyo financiero del organismo al país suramericano.

Restrepo explicó a la prensa al término del encuentro que la vicepresidenta del Banco Mundial para Latinoamérica, Susana Cordeiro, viajará en los próximos días a Barranquilla para reunirse con De la Espriella y concretar el respaldo a las finanzas públicas y al sector privado, especialmente en materia de infraestructura.

«Durante esta agenda de alto nivel avanzamos con el Grupo Banco Mundial en la estructuración del paquete integral de cooperación, financiamiento e inversión que será presentado próximamente en Barranquilla», declaró en un comunicado el vicepresidente electo.

Según el «número dos» de De la Espriella, Banga «reafirmó su respaldo al nuevo Gobierno y destacó el papel de Colombia como una democracia clave para el desarrollo del hemisferio».

«Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos», añadió.

Restrepo, que fue ministro de Comercio y de Hacienda en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), viajó el domingo a Washington para desarrollar una agenda económica que incluye una audiencia en el Congreso de Estados Unidos y su participación en un foro en el que expondrá las prioridades financieras del próximo Gobierno.

El vicepresidente electo viajó acompañado de los futuros ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, con quienes buscará fortalecer el vínculo entre ambos países.

La delegación participará el martes en un foro económico del Atlantic Council, un centro de estudios especializado en relaciones internacionales, y asistirá al día siguiente a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos convocada por la congresista republicana María Elvira Salazar, cercana a De la Espriella. EFE

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