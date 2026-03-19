Viernes, 20 de marzo de 2026

13 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán celebra un fin de año bajo las bombas estadounidenses e israelíes en un conflicto que continua una peligrosa escalada tras los ataques contra la principal fuente energética iraní, el yacimiento de gas South Pars, y sus represalias contra Catar y Arabia Saudí.

(Texto) (Foto)

– Los cazas israelíes continúan sus bombardeos masivos en el sur del Líbano y en el oeste y centro de Irán, mientras la población civil acude a los refugios ante las numerosas andanadas de misiles iraníes y cohetes de Hizbulá. (Texto) (Foto)

– Libaneses desplazados celebran el final del mes sagrado musulmán de ramadán en medio del conflicto con Israel que ha causado ya más de un millar de muertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– En la turística Bangkok, las primeras consecuencias del conflicto en Oriente Medio también han comenzado a alterar su ritmo, con colas en las gasolineras o complicaciones en rituales como las cremaciones de la nación budista, afectando al engranaje cotidiano de un país que depende en gran medida del petróleo y el gas que llegan del estrecho de Ormuz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Gobierno español aprueba en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

– La ola de rumores sobre el fallecimiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, persiste en las redes pese a los desmentidos del propio mandatario, quien incluso ha ironizado sobre su estado de salud dejando claro que sigue vivo. (Texto)

ESPAÑA APAGÓN

Bruselas – La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) presenta su informe final sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025.

(Texto)

EEUU CUBA

La Habana.- Las expediciones de distintos países del Convoy Nuestra América siguen llegando este viernes a La Habana con su mensaje de solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo petrolero que le impuso EE.UU. a la isla.

(Texto) (Foto) (Video)

– Un acuerdo de carácter económico entre Washington y La Habana es «muy posible», según considera en entrevista a EFE el profesor universitario estadounidense William LeoGrande.

(Texto)

VATICANO ESPAÑA

Roma – Los reyes de España viajan al Vaticano donde serán recibidos por primera vez en audiencia por el papa León XIV, dentro de una visita en la que Felipe VI tomará posesión como protocanónigo de la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

FMI ESPAÑA

Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este viernes las conclusiones de su informe sobre la situación de la economía española, después de que en enero elevase hasta el 2,3 %, el crecimiento previsto en 2026 para España, un punto por encima del pronosticado para la eurozona.

(Texto)

FRANCIA ELECCIONES

París – La campaña electoral a la segunda vuelta de los comicios municipales franceses concluye este viernes con la vista puesta en las dos principales ciudades del país, París y Marsella, donde los socialistas luchan por mantener sus simbólicos bastiones a solo un año de las elecciones presidenciales.

(Texto) (Foto)

– Bally Bagayoko, de 52 años y de origen maliense, dirigirá la ciudad más poblada de la periferia parisina, Saint-Denis, tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones municipales francesas. Su figura simboliza las fracturas entre la izquierda radical y la moderada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – La tregua entre Afganistán y Pakistán, anunciada el miércoles, continúa vigente a pesar de las denuncias de los talibanes que acusaron a Kabul de nuevos ataques en una provincia fronteriza del este del país.

(Texto) (Foto)

FRANCIA MATISSE

París – Una nueva exposición, de una amplitud inédita en Francia con más de 300 obras, repasa la recta final de la carrera de Henri Matisse, entre los años 1941 y 1954, una etapa que para él fue de radicalidad, de síntesis y de invención formal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA ARQUEOLOGÍA

Puerto del Hambre (Chile) – El inesperado e inédito hallazgo de un «real de a ocho» de plata, acuñado en tiempos de Felipe II, ha permitido a los arqueólogos certificar los orígenes de Puerto del Hambre, la colonia más austral fundada por los pioneros españoles, en pleno estrecho de Magallanes, y que encierra una de las historias de abandono más trágicas de la conquista de América. Por Maria José Rey

(Texto) (Foto) (Vídeo)

K POP BTS

Seúl- La superbanda de K-pop BTS lanza un nuevo disco, «Arirang», que marca el regreso completo del grupo tras cumplir el servicio militar en Corea del Sur, que se prepara para su esperado concierto del sábado en la capital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Netflix celebra una charla sobre el concierto de retorno y el nuevo documental de la banda.

ESPECIALES

– Con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura en Argentina, la agencia EFE enviará este viernes y este sábado e una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

– Con motivo del referéndum sobre la reforma de la justicia en Italia, que se celebrará el domingo 22 y lunes 23, la agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía ITALIA JUSTICIA.

– Con motivo de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en Bolivia, la agencia EFE enviará este viernes la última parte de una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO DEUDA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga los datos de la deuda acumulada británica. (Texto)

09:00h.- Bruselas.- ESPAÑA APAGÓN.- La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) publica su informe independiente final sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025.

09:00h.- Roma.- VATICANO ESPAÑA.- Los reyes de España viajan al Vaticano donde serán recibidos por primera vez en audiencia por el papa León XIV, dentro de una visita en la que Felipe VI tomará posesión como protocanónigo de la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL VIVIENDA.- Los vecinos de Lisboa se han movilizado contra la transformación en un hotel de lujo del Quartel da Graça, un antiguo complejo militar abandonado en el centro de la ciudad, que se ha convertido en símbolo de la gentrificación de la capital portuguesa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de enero de 2026.

10:30h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ESPAÑA.- El papa León XIV recibe en audiencia a los reyes de España, Felipe VI y la reina Letizia, en una visita que precede a la que pontífice realizará a España en junio. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de enero.

11:30h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO AMAZONIA.- El Vaticano acoge la presentación de una Plataforma por la Desinversión en Minería, una iniciativa de varias organizaciones eclesiásticas que propone retirar inversiones de proyectos mineros vinculados a injusticias sociales y daños ambientales, sobre todo en la Amazonia y en el Sur del mundo. (Texto)

12:30h.- Roma.- VATICANO ESPAÑA.- El rey de España, Felipe VI, toma posesión como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales y ligada a la monarquía española (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:30h.- Bad Dürkheim.- ALEMANIA ELECCIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste al cierre de campaña de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en el estado federado de Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania, donde el democristiano Gordon Schnieder aspira a desplazar de la jefatura del Gobierno regional al socialdemócrata Alexander Schwetizer que preside una coalición tripartita a la que también pertenecen Los Verdes y el Partido Liberal. (Texto) (Foto) (Vïdeo)

19:30h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- La escritora Elvira Lindo diserta sobre su obra con los lectores londinenses en un evento llamado «Elvira Lindo a través de su obra». Instituto Cervantes. (Texto)

Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- Entrevista con la activista ambiental, Amaru Ruiz, y Thelma Brenes, la hija de un opositor sandinista desaparecido, en el marco de una visita a Ginebra para entrevistarse con representantes de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Miles de musulmanes ucranianos observan la guerra en Oriente Medio con la esperanza de que la cooperación con los países del Golfo en la lucha contra los drones iraníes por fin empuje a sus correligionarios a prestar más atención al sufrimiento de Ucrania. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ARTE.- Gracias a un préstamo inédito de la Fundación Barnes, el museo de l’Orangerie de París presenta una exposición que recorre la obra de Henri Rousseau, uno de los máximos representantes del arte naíf. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SERIES.- El festival francés Séries Mania comienza en Lille con la española ‘Anatomía de un instante’ (Movistar Plus+) y la colombiana ‘Dear Killer Nannies’ (Disney+/Hulu) en competición. (Texto)

París.- FRANCIA LATINOAMÉRICA CINE.- Comienza el festival Cinélatino de Toulouse (sur de Francia), con la productora mexicana Bertha Navarro como invitada de honor y México como país foco. (Texto)

Bucarest.- RUMANÍA ANIMALES.- La brutal muerte de unos 15.000 perros callejeros en una perrera privada en Rumanía ha sacudido al país balcánico y expuesto la crueldad extrema con la que se trata a estos animales. (Texto) (Foto)

Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- Casa de México en España celebra por quinto año consecutivo la llegada de la primavera con una intervención de fachada realizada por el colectivo de mujeres tejedoras Cielo Tejido. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA MIGRACIÓN.- La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, repasa en una entrevista con EFE las últimas medidas en política migratoria del Gobierno de España, como la regularización extraordinaria o la reforma legal para la reubicación de menores migrantes no acompañados. (Texto)

Barcelona.- CRISTOBAL BALENCIAGA.- La instalación y el documental ‘Las manos que cosen’, que se puede ver en el festival Feed Doc de Barcelona, reivindica la contribución de las modistas anónimas que cosían para el maestro de la moda Cristóbal Balenciaga, tal y como han contado a EFE sus responsables, Itxaso Díaz, Susana Blasco e Igor Uria. (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Washington.- FMI ESPAÑA.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este viernes las conclusiones de sus consultas del Artículo IV sobre la situación de la economía española, después de que en enero elevase hasta el 2,3 %, el crecimiento previsto en 2026 para España, un punto por encima del pronosticado para la eurozona.

(Texto)18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El Festival Estéreo Picnic 2026 abre en Bogotá con Tyler, The Creator como cabeza de cartel. Parque Simón Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- CELAC ÁFRICA.- El Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 países africanos aborda el estado del comercio y las inversiones entre las dos regiones. Ágora Centro de Convenciones (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde este viernes los datos de producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes a 2025 (Texto) (Foto)

Brasilia.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra su 187º período de sesiones, que se llevará a cabo hasta el 20 de marzo, en Brasilia. (Texto) (Foto)

Oriente Medio

10:00h.- Tel Aviv.- IRÁN GUERRA.- Activistas israelíes se manifiestan en la plaza Habima de Tel Aviv contra la guerra en Irán.

África

Buyumbura.- BURUNDI LIBERTAD DE PRENSA.- Nueva audiencia en el caso de la periodista burundesa Sandra Muhoza en la que se podría conocer el veredicto sobre su recurso contra la condena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta el pasado enero, tras casi dos años de detención, por unos comentarios que hizo en la aplicación de mensajería Whatsapp.

Asia

08:15h.- Pekín.- CHINA TIPOS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR.

Bangkok.- IRÁN GUERRA.- En la turística Bangkok las primeras consecuencias del conflicto en Oriente Medio también han comenzado a alterar su ritmo, con colas en las gasolineras o complicaciones en rituales como las cremaciones de la nación budista, afectando al engranaje cotidiano de un país que depende en gran medida del petróleo y el gas que llegan del estrecho de Ormuz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- K-POP BTS.- La superbanda de K-pop BTS lanza un nuevo disco, «Arirang», y la plataforma de vídeos en línea Netflix celebra un panel sobre el concierto de retorno y el nuevo documental de la banda.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245