Viernes, 8 de agosto de 2025 (07.00 GMT)

4 minutos

Bangkok, 8 ago (EFE).-

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunirá este viernes en Washington con los líderes de Armenia, Nikol Pashinián, y Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en lo que podría ser un primer paso hacia la firma de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acordaron este viernes reforzar la cooperación económica entre ambos países en áreas como la promoción de inversiones, el suministro de materias primas y el desarrollo de infraestructuras, durante una cumbre en Tokio.

(foto)(vídeo)(audio)

Tokio.- Desde Japón, donde Boluarte realiza una visita oficial, la mandataria dio un mensaje a la nación en el que dijo que la soberanía del país sobre la isla reclamada por Colombia, donde se encuentra la población de Santa Rosa de Loreto, no está en conflicto y no hay ningún tema pendiente de tratar «de ninguna manera».

(vídeo)

Kiev.- Se lleva a cabo en Kiev el funeral de la periodista Viktoria Roshchina, que murió en cautiverio ruso y cuyos restos mortales han revelado signos de tortura tras ser entregados a las autoridades ucranianas.

(foto)(vídeo)(audio)

Járkov.- Diversas iniciativas en Járkov intentan apoyar a los niños y adolescentes que siguen viviendo en las localidades del frente, donde su acceso a la educación y otras oportunidades de desarrollo es limitado y donde sufren también el impacto psicológico de los ataques rusos, que destruyen regularmente centros educativos.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Rueda de prensa de la misión del Instituto Nacional Demócrata (NDI, siglas en inglés), una organización independiente con sede en EE.UU., para informar sus recomendaciones sobre su visita a Honduras, en el marco de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Caracas.- ONG venezolanas convocan a una concentración frente a la sede de la ONU en Caracas en solidaridad con un grupo de madres de presos políticos que fueron agredidas durante una vigilia.

(foto)(vídeo)

París.- Tres generaciones de una misma familia viven desde hace más de 40 años en una barco amarrado en el río Sena, en Issy-les-Moulineaux, a las afueras de París. Una historia plagada de recuerdos familiares, desafíos cotidianos y un modo de vida que desafía al crecimiento urbano.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Más de cien innovaciones robóticas verán la luz en la Conferencia Mundial de Robots 2025, a la que acuden doscientas empresas del sector bajo el lema «Haciendo robots más inteligentes».

(foto)(vídeo)(audio)

Buenos Aires – El actor argentino Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes en ‘Homo Argentum’, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que explora con humor, ternura y mucha ironía las múltiples caras del ADN argentino.

(foto)(vídeo)

Nagasaki (Japón).- La ciudad de Nagasaki ultima detalles de cara a la conmemoración, el próximo 9 de agosto, del 80 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en esta ciudad japonesa.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Su apariencia adorable y la viralización en redes sociales han convertido a los capibaras en uno de los animales de moda, un tirón que ha aprovechado el ‘Café Capibara’ en Florida para permitir a sus visitantes cuidar y aprender acerca de estos roedores gigantes, a la par que apoyan un proyecto de conservación.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Entrevista con el ilustrador cubanoestadounidense Edel Rodríguez, conocido por su trabajo en portadas de TIME, The New York Times o Der Spiegel, a propósito del estreno de un documental sobre su trayectoria artística.

(foto)(vídeo)

Quito.- Comienza la quinta edición del Hueca Fest, uno de los mayores festivales gastronómicos de Ecuador, donde agrupa a los restaurantes más distintivos de la comida tradicional ecuatoriana, que se celebrará entre el 8 y 11 de agosto.

(foto)(vídeo)

cdp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.