Viernes, 8 de mayo de 2026 (14:00h)

10 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La tensión entre Estados Unidos e Irán se ha elevado tras el intercambio de ataques en las últimas horas en el estrecho de Ormuz, que ambas partes se acusan de haber iniciado, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que la tregua y las negociaciones siguen en pie.

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– Trump amenaza con mayor fuerza militar contra Irán si no hay acuerdo y tras cruce de fuego.

– Israel continúa sus ataques y demoliciones a gran escala en el sur del Líbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Emiratos Árabes Unidos reporta ataques de Irán, tras un mes de alto el fuego. (Texto)

– Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran este viernes su cumbre anual en Cebú (Filipinas), con el foco en las crisis de seguridad alimentaria y energética derivadas de la guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Bruselas flexibiliza normas para evitar cancelaciones de vuelos por falta de queroseno.

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid/Ginebra/Bruselas – La Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa investigando el posible origen del brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés Hondius, que continúa su viaje hacia la isla española de Tenerife, que se prepara para organizar una evacuación sin riesgos de los pasajeros.

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– Se enviará información sobre el crucero y las características del Hondius, un viaje de placer que ha terminado en tragedia.

– OMS: hantavirus sólo se transmite por contacto estrecho, con posible exposición a saliva.

– Todos los extranjeros del crucero del hantivirus serán repatriados, incluso con síntomas.

– La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo por hantavirus.

R.UNIDO ELECCIONES

Londres – El laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, ha sufrido un duro revés en los comicios locales parciales que se celebraron el jueves en Inglaterra, de acuerdo con los primeros resultados divulgados este viernes, que dan al populista de derecha Reform UK, de Nigel Farage, un fuerte avance.

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– Starmer asume la responsabilidad por la debacle electoral pero descarta la dimisión.

– Farage celebra y anticipa que Reform UK ganará las próximas elecciones generales.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – La tregua unilateral de 48 horas declarada por Rusia con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial entró en vigor en medio de acusaciones cruzadas: el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que Moscú no respetó el alto el fuego en las primeras horas en el frente, mientras Rusia acusó a Kiev de no adherirse al cese temporal de hostilidades.

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– Zelenski informa de ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania. (Texto)

– Rusia lanzó entre la tarde del jueves y la mañana de hoy 67 drones contra Ucrania, según la Fuerza Aérea rusa. (Texto)

– El ataque de un dron ucraniano interrumpe operaciones de trece aeropuertos en el sur de Rusia, según el Ministerio de Transporte ruso. (Texto)

COSTA RICA INVESTIDURA

San José – La derechista Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica para un periodo de cuatro años con la promesa de mano dura contra la delincuencia y de seguir impulsando la agenda económica de su antecesor Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia.

(El acto de investidura empieza a las 19:00h hora española)

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– Entre los representantes de alto nivel han sido confirmados hasta el momento el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana).

THE MANDALORIAN

Redacción Internacional – Pedro Pascal vuelve al universo de ‘Star Wars’ en ‘The Mandalorian y Grogu’, la película que continúa la historia de la famosa serie y de la que habla con un grupo de periodistas, acompañado de Sigourney Weaver, otra de las protagonistas de un filme que se estrena el 21 de mayo.

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ADEMÁS

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén – Los colonos israelíes mantienen sus ataques en distintos puntos de Cisjordania ocupada en un contexto de creciente tensión en el territorio palestino, mientras la ciudad de Belén celebra su décima maratón tras dos años suspendida por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA EEUU | Roma – La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, tras las críticas y amenazas del presidente Donald Trump al Gobierno de Roma a causa de la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Seguimiento de la situación de los activistas de la flotilla capturados por el Ejército de Israel tras ocho días apresados. (Texto)

CUBA DANZA | La Habana – El Ballet Nacional de Cuba (BNC) regresa este viernes a los escenarios con una antología de su repertorio más emblemático, una apuesta por seguir bailando pese a la grave crisis que azota el país, reforzada por el bloqueo petrolero de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES (Entrevista) | Lima – Las elecciones presidenciales de Perú han pasado a disputarse también en los tribunales con los recursos presentados por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien explica a EFE que ha asumido la postura encabezada por su predecesor y líder político, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, de denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA ANIVERSARIO (Entrevista) | Roma – El limosnero del papa: León XIV es un pontífice que sabe responder a los retos de hoy. Por Soledad Álvarez (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:15h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Conversación con el cineasta mexicano Guillermo del Toro como parte del programa por su premio de honor por parte del BFI. BFI. Southbank. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Resultados finales de las elecciones de la víspera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cracovia.- POLONIA DEFENSA.- Polonia se convierte este viernes en el primer país en obtener los préstamos del programa SAFE, un programa multimillonario de Bruselas para compras e inversiones en defensa. (Texto)

Wiesbaden.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística Destatis publica los datos definitivos de la inflación de abril. (Texto)

Nápoles.- PAPA VISITA.- El papa León XIV visita el Santuario de la Virgen de Pompeya y la ciudad de Nápoles (sur). (Texto) (Foto)

Oriente Medio

Port Said.- IRÁN GUERRA TURISMO.- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) concluye hoy un encuentro de liderazgo que reunirá a destacadas figuras internacionales del sector a bordo de un crucero que atravesará el canal de Suez (Egipto), en una cita que se ha puesto el foco en la recuperación de la industria ante las disrupciones provocadas por la guerra en Oriente Medio. (Texto) (Foto)

América

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en abril. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- FRIDA KAHLO.- Se estrena este viernes en el cementerio de Green-Wood de Nueva York la obra ‘Frida, Diego, and the Day of the Dead’, una pieza que imagina un reencuentro entre Frida Kahlo y Diego Rivera en el Día de Muertos y que se inspira en la nueva ópera en español ‘El Último Sueño de Frida y Diego’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:35h.- Redacción Internacional – THE MANDALORIAN.- El chileno Pedro Pascal y Sigourney Weaver hablan desde Londres en una videoconferencia con un reducido grupo de periodistas sobre el filme ‘The Mandalorian y Grogu’. Virtual (Texto) (Foto)

16:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos de producción de vehículos de Brasil correspondientes al mes de abril. (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO SALUD.- Especialistas mexicanos hablan sobre nuevos abordajes para tratar la epilepsia, una condición que afecta a 2 millones de personas en México, 76 % de ellas niños y adolescentes. (Texto) (Foto)

23:00h.- La Habana.- CUBA DANZA.- El Ballet Nacional de Cuba inicia las presentaciones del especial “La magia de la danza”, una selección de escenas de clásicos como Giselle, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, Coppélia, Don Quijote y El lago de los cisnes. Teatro Nacional de Cuba. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO DESAPARECIDOS.- En medio de los preparativos para el Mundial de 2026, cuyo partido inaugural se disputará el 11 de junio en Ciudad de México, familias de personas desaparecidas en el sur de la capital preparan protestas para visibilizar una crisis que denuncian como ignorada, en una zona donde se consolidó la carrera política de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR POLÍTICA.- – El partido gobernante Nuevas Ideas (NI), a petición del presidente Nayib Bukele, ha aprobado en la Asamblea Legislativa al menos ocho reformas a la Constitución de El Salvador, principalmente para habilitar cambios exprés, permitir la reelección presidencial indefinida y la cadena perpetua. (Texto)

Nueva York.- MIGRACIÓN FORO.- Se clausura en Nueva York el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI).

Miami.- LUPITA INFANTE.- La cantautora mexicana Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante estrena este viernes su disco ‘Aunque me duela’, siete meses después del lanzamiento de un álbum homenaje a su abuelo con 23 de sus canciones más emblemáticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de abril en Colombia. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de abril, que recoge la subida histórica en el precio de los combustibles decretada por el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto)

Sao Paulo.- EMBRAER RESULTADOS.- La aeronáutica brasileña Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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