Viernes 8 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

4 minutos

Madrid, 7 ago (EFE).-

Washington.- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reúnen en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la posible firma de un histórico acuerdo de paz, que pondría fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reúne en Tokio con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en el marco de su viaje a Japón destinado a estrechar relaciones y promover los intercambios entre ambos países.

(foto)(vídeo)

Kiev.- Se lleva a cabo en Kiev el funeral de la periodista Viktoria Roshchina, que murió en cautiverio ruso y cuyos restos mortales han revelado signos de tortura tras ser entregados a las autoridades ucranianas.

(foto)(vídeo)

Járkov.- Diversas iniciativas en Járkov intentan apoyar a los niños y adolescentes que siguen viviendo en las localidades del frente, donde su acceso a la educación y otras oportunidades de desarrollo es limitado y donde sufren también el impacto psicológico de los ataques rusos, que destruyen regularmente centros educativos.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Más de cien innovaciones robóticas verán la luz en la Conferencia Mundial de Robots 2025, a la que acuden doscientas empresas del sector bajo el lema «Haciendo robots más inteligentes».

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Rueda de prensa de la misión del Instituto Nacional Demócrata (NDI, siglas en inglés), una organización independiente con sede en EE.UU., para informar sus recomendaciones sobre su visita a Honduras, en el marco de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

(foto)(vídeo)

París.- Tres generaciones de una misma familia viven desde hace más de 40 años en una barco amarrado en el río Sena, en Issy-les-Moulineaux, a las afueras de París. Una historia plagada de recuerdos familiares, desafíos cotidianos y un modo de vida que desafía al crecimiento urbano. (foto)(vídeo)

Miami.- Su apariencia adorable y la viralización en redes sociales han convertido a los capibaras en uno de los animales de moda, un tirón que ha aprovechado el ‘Café Capibara’ en Florida para permitir a sus visitantes cuidar y aprender acerca de estos roedores gigantes, a la par que apoyan un proyecto de conservación.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires – El actor argentino Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes en ‘Homo Argentum’, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que explora con humor, ternura y mucha ironía las múltiples caras del ADN argentino.

(foto)(vídeo)

Miami.- Entrevista con el ilustrador cubanoestadounidense Edel Rodríguez, conocido por su trabajo en portadas de TIME, The New York Times o Der Spiegel, a propósito del estreno de un documental sobre su trayectoria artística.

(foto)(vídeo)

Quito.- Comienza la quinta edición del Hueca Fest, uno de los mayores festivales gastronómicos de Ecuador, donde agrupa a los restaurantes más distintivos de la comida tradicional ecuatoriana, que se celebrará entre el 8 y 11 de agosto.

(foto)(vídeo)

rci

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.