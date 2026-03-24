Vietnam Airlines planea suspender más de 20 rutas nacionales ante escasez de combustible

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Bangkok, 24 mar (EFE).- La aerolínea de bandera vietnamita Vietnam Airlines planea suspender desde el 1 de abril más de una veintena de rutas nacionales debido al riesgo de sufrir escasez de combustible para aviones en el contexto de la guerra en Oriente Medio, indicó la Autoridad de Aviación Civil del país del Sudeste Asiático.

Entre los vuelos afectados se encuentran conexiones entre la ciudad de Ho Chi Minh, centro financiero de Vietnam, y poblaciones como Dien Bien (norte) o Rach Gia (sur), así como rutas desde y hacia Hai Phong, localidad al este de Hanói (norte) conocida como la puerta de entrada a la famosa bahía de Ha-Long.

«Las restricciones en el suministro de combustible de aviación derivadas del conflicto en Oriente Medio han dejado a las aerolíneas nacionales ante el riesgo de escasez», apuntó Aviación Civil en un comunicado publicado el lunes.

Según el ente, Vietnam Airlines ha priorizado mantener las rutas aéreas nacionales «clave», así como aquellas destinadas a garantizar el comercio y el turismo.

A mediados de marzo, las autoridades vietnamitas ya advirtieron de la posibilidad de reducción de vuelos después de que China y Tailandia -sus principales suministradores de hidrocarburos- detuvieran las exportaciones de combustible para aviones en el contexto de la guerra en Irán.

El impacto del conflicto bélico también se refleja en el alza de los precios del combustible, por lo que más del 60 % de las 40 aerolíneas nacionales e internacionales con rutas en Vietnam -incluida Air France o United Airlines- «están aplicando o planean (…) ajustar al alza el precio de los billetes».

La Autoridad de Aviación Civil vietnamita no informa en su comunicado sobre suspensiones de rutas de otras aerolíneas.

La subida de precios del petróleo y el gas causada por la guerra en Oriente Medio se debe principalmente a la preocupación sobre el suministro energético global que deriva del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, vía de la que Asia depende en gran medida.

Ante el alza de los precios del combustible, las autoridades vietnamitas han alentado a la población a trabajar desde casa y se han registrado largas colas en gasolineras del país. EFE

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