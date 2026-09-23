Villegas dice que Bolivia inicia nuevo proceso con meta de clasificarse al Mundial 2030

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La Paz, 23 sep (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, afirmó este miércoles que su equipo inicia un nuevo proceso con la intención de clasificarse al Mundial 2030, algo que es casi una «obligación» después de haber quedado a las puertas de participar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

En una rueda de prensa, Villegas reconoció que «sí» hay más presión por lograr la clasificación y que existe una «mayor» responsabilidad entre sus jugadores luego de haber llegado a la repesca mundialista ante Surinam e Irán.

La Verde ocupó la séptima casilla con 20 puntos en la anterior eliminatoria sudamericana, lo que le dio el pase para jugar la repesca. En marzo pasado, Bolivia venció a Surinam 2-1, pero cayó por el mismo resultado ante Irán, selección que consiguió finalmente su pase a la competición.

Villegas mencionó que con esa experiencia sus jugadores «han dado un salto de calidad» y que, con lo vivido en la anterior etapa, todos están «mucho más fuertes, más maduros y con una experiencia mayor a todo nivel».

En esa perspectiva, el entrenador dijo que su objetivo inicial es «arrancar bien la eliminatoria» cuando se confirmen las fechas en 2027 y que desde un inicio pueda sumar los puntos que les permita mantener la ilusión.

El timonel de la Verde consideró que un desafío importante son los partidos amistosos ante Paraguay y Argentina, a los que consideró equipos «muy difíciles» y que «han sido muy exitosos en el Mundial (pasado) (y) que son de alto nivel».

«Tenemos que afrontar con responsabilidad y tratar de hacer el mejor rendimiento para el bien de nuestra selección», agregó.

Bolivia enfrentará primero a Paraguay, en Washington el 27 de septiembre, y tres días después a Argentina en Córdoba.

La Verde comenzó a entrenarse el lunes en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz, y esta jornada tendrá una última práctica antes de viajar a Estados Unidos.

Villegas llamó para ambos compromisos a 26 jugadores, varios de ellos con participación en las eliminatorias y la repesca para el Mundial 2026 y que serán la base que utilizará en este proceso, como el portero Guillermo Viscarra, el defensa y capitán Luis Haquín o sus figuras Miguel Terceros y Ramiro Vaca. EFE

grb/gbf

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