Volkswagen, en contacto con fabricante israelí para pasar al sector de defensa, dice el FT

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Londres, 25 mar (EFE).- La compañía alemana Volkswagen (VW) está en conversaciones con el fabricante israelí del llamado sistema móvil de defensa aérea ‘Cúpula de Hierro’ con el fin de pasar del sector del automóvil al de la defensa antimisiles, informa este miércoles el periódico económico ‘Financial Times’ (FT).

Volkswagen y la empresa Rafael Advanced Defence Systems planean reconvertir la planta de Osnabrück, que está en dificultades, para fabricar componentes para el sistema de defensa aérea ‘Cúpula de Hierro’ del grupo estatal israelí.

El FT subraya que esta alianza representaría el ejemplo más destacado hasta ahora de que la industria automotriz alemana, cuyos beneficios se han desplomado ante la creciente competencia china y la lenta transición a los vehículos eléctricos, busca colaboraciones con el pujante sector de la defensa.

Según pudo saber el rotativo, las dos empresas esperan salvaguardar los 2.300 puestos de trabajo de la planta en el estado de Baja Sajonia, al oeste de Alemania, que se encuentra amenazada de cierre, y aspiran a vender los sistemas a gobiernos europeos.

«El objetivo es salvar a todos, e incluso generar crecimiento», declaró una fuente al tanto de estas conversaciones.

«El potencial es enorme. Pero también es una decisión personal de los trabajadores si quieren formar parte de la idea», agregó.

Según otra fuente, el gobierno alemán apoya activamente la propuesta.

VW ya fabrica camiones militares en una empresa conjunta entre su filial MAN y el grupo armamentístico alemán Rheinmetall, pero la asociación con Rafael, dice el FT, supondría un importante regreso de VW al sector armamentístico, que produjo vehículos militares y la bomba volante para la Wehrmacht del líder nazi Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. EFE

vg/llb