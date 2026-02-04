Voluntarios europeos entregan generadores a Ucrania, que se congela bajo ataques rusos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 4 feb (EFE).- Voluntarios de toda Europa envían generadores eléctricos y otros equipos vitales a Ucrania, donde millones de personas solo tienen acceso intermitente a la electricidad y la calefacción en medio de temperaturas bajo cero debido a los ataques rusos a la infraestructura energética

«Es difícil imaginar cómo alguien puede vivir así», dice a EFE Artur Łepecki, de 55 años, conductor profesional y voluntario de Polonia.

Łepecki acaba de visitar Troieshchina, uno de los distritos más afectados de Kiev, donde los ataques rusos deliberados han destruido la infraestructura de calefacción.

Con temperaturas exteriores de hasta 20 grados bajo cero durante tres días consecutivos, sus amigos ucranianos se visten con varias capas dentro de sus viviendas, donde la temperatura apenas alcanza los 9 grados.

«Por supuesto, hay puntos de calefacción disponibles, pero no puedes quedarte allí todo el tiempo y tienes que regresar a tu apartamento frío», subraya Łepecki.

Niños sin calefacción

La oleada inicial de ayuda tras la invasión a gran escala de Rusia hace casi cuatro años se ha reducido, pero Łepecki sigue entre decenas de voluntarios dedicados que continúan brindando apoyo.

Aproximadamente una vez al mes se une a miembros de un grupo de voluntarios polacos, Águila Blanca, en viajes desde Radom a Ucrania, con su furgoneta cargada de artículos esenciales solicitados por civiles y soldados.

A mediados de enero, cuando los ataques rusos devastaron la red eléctrica, Łepecki publicó en redes sociales que él y su furgoneta estaban listos para transportar generadores.

Poco después recibió una solicitud: entregar un generador diésel de 1,1 toneladas a Vorzel, cerca de Kiev, para un gran orfanato que se quedó sin electricidad, calefacción ni agua.

Debido a los ataques, 86 niños —desde lactantes hasta nueve años— soportan días sin electricidad confiable, recibiéndola solo ocasionalmente por unas pocas horas, explicó a EFE Małgorzata Tasiemska, de la Fundacja Pomocy Ukrainie Oberig’ (Fundación para la Ayuda a Ucrania Oberig), con sede cerca de Cracovia.

La fundación ha apoyado durante mucho tiempo al orfanato, que sufrió graves daños durante el asedio inicial de Kiev, pero los planes de recuperación y expansión se vieron interrumpidos por la urgente necesidad de fuentes de energía de respaldo.

«Fue desgarrador ver a los niños —muchos con retrasos en su desarrollo— incapaces de usar las modernas instalaciones de rehabilitación en tales condiciones», dijo, al señalar que la temperatura interior bajaba a 10 °C.

Ayudando a Ucrania a mantenerse caliente

El generador, entregado por las fundaciones de Tasiemska y Łepecki y con la ayuda de varios donantes, pronto comenzará a alimentar el sistema de calefacción del orfanato.

«Estos pasos concretos fortalecen nuestra resiliencia energética a diario y ayudan a las personas a sobrevivir el invierno», afirmó el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, sobre los voluntarios polacos.

Su labor es una de muchas iniciativas de base provenientes de Polonia, los Estados bálticos, el Reino Unido y otros países.

En Chequia, la campaña de recaudación de fondos Dárek pro Putina (Regalo para Putin) recaudó más de 7,2 millones de euros de casi 94.000 contribuyentes en poco más de una semana, en respuesta al llamamiento de Sibiga.

La iniciativa se centra en generadores, baterías y otros equipos para la infraestructura crítica de Kiev.

«Cada contribución significa calor para un niño, luz para un médico, esperanza para toda la ciudad. Ayuda a Kiev a mantenerse viva», afirma el manifiesto de la campaña.

Los primeros generadores y estaciones de baterías ya han llegado, y se están realizando más entregas a hospitales, escuelas y zonas residenciales.

Una valiosa gota en el océano

Los esfuerzos a pequeña escala de voluntarios como Łepecki y Tasiemska, que dependen de una red de benefactores, pueden parecer una gota en el Océano, pero a menudo alcanzan lugares que las grandes organizaciones podrían pasar por alto.

«Si vemos que ocurre algo malo, podemos no hacer nada y permanecer indiferentes, o podemos actuar. Yo elijo lo segundo para estar en paz conmigo misma», dice Tasiemska, exempresaria, que ahora pasa más tiempo en Ucrania que en Polonia.

Łepecki destaca el valor de fortalecer los lazos horizontales entre ucranianos y voluntarios extranjeros y afirma que planea continuar sus viajes «mientras Ucrania necesite ayuda».

«La seguridad de Polonia depende de la defensa de Ucrania», dijo. «Mientras los soldados ucranianos contengan a los rusos en el frente, nosotros podemos sentirnos seguros». EFE

