Von der Leyen llega a Kiev para anunciar iniciativas para integrar industrias de defensa

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Kiev, 15 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, llegó este miércoles a Kiev en su undécima visita a Ucrania, en la que tiene previsto anunciar nuevas iniciativas relativas a la industria de defensa y abordar el proceso para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

«Acabo de llegar a Kiev para mi undécima visita a Ucrania en tiempos de guerra. Es un momento especial. Ucrania ha adquirido un gran impulso militar», escribió en un mensaje en su cuenta de X, en el que destacó que «la situación está cambiando».

Y añadió: «Anunciaré nuevas iniciativas para integrar nuestras industrias de defensa. sí podremos producir más y más rápido».

Señaló que también tiene previsto discutir con la parte ucraniana la adhesión de Ucrania a la UE y los preparativos para el próximo invierno. EFE

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