Von der Leyen reivindica las fortalezas de la UE para superar crisis internacionales

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Berlín, 7 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, reivindicó este martes la capacidad de unión del bloque comunitario para superar crisis y desafíos geopolíticos que generan inseguridad internacional.

«Europa es capaz. Y esto vale también en estos días, en los que de nuevo vivimos lo rápido que los ‘shocks’ geopolíticos afectan a Europa», dijo Von der Leyen en un discurso de agradecimiento al recibir en Hannover, en el norte de Alemania, la medalla del estado federado de Baja Sajonia de manos de las autoridades locales.

Von der Leyen aludió en sus palabras, que fueron publicadas por la Comisión Europea, a las consecuencias de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán para el sector energético.

La presidenta de la CE no nombró explícitamente el conflicto pero comentó que ya se notan efectos concretos del alza del precio de la energía en gasolineras, en los supermercados o en los aeropuertos.

«La seguridad energética es una prioridad conjunta y responsabilidad. Ningún estado miembro puede protegerse sólo. Pero como Unión podemos hacerlo. Y usaremos nuestras fortalezas para superar las crisis: firmeza, resistencia y voluntad», aseveró.

«Cuando vivimos estas crisis globales en nuestro día a día, la respuesta de Europa es unión, no división. Nuestra Unión ya superó una crisis energética a través de la unidad y la determinación», planteó la presidenta de la CE, en referencia a las consecuencias de la invasión de Rusia de Ucrania.

Según Von der Leyen, el apoyo a Ucrania, el abandono de la dependencia energética de Rusia, la superación de la pandemia de la COVID-19 y la unidad europea mostrada en apoyo a Groenlandia frente a los deseos de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, son pruebas de la capacidad de la UE de superar crisis.

Además, la presidenta de la CE afirmó su compromiso con la necesidad de dejar en herencia «algo mejor» a las generaciones europeas venideras, lo que significa «una Europa independiente, que protege la paz, la libertad y el bienestar». EFE

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