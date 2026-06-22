Von der Leyen se despide de Starmer elogiando su talla de «estadista» y su apoyo a Ucrania

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Bruselas, 22 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se despidió este lunes del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, tras su dimisión al frente del Ejecutivo británico, con un elogio a cómo se ha convertido en un «estadista» en tan sólo dos años y agradeciendo su apoyo a la seguridad europea y ucraniana.

«Muchos líderes tardan años en convertirse en el estadista en el que tú te has convertido en sólo dos años. La seguridad europea y la ucraniana son más fuertes gracias a ti. Gracias, querido Keir», escribió Von der Leyen en sus redes sociales.

Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

La dimisión se produce exactamente a un mes de que los líderes del Reino Unido y la Unión Europea (UE) celebren una cumbre en Bruselas el próximo 22 de julio, a la que previsiblemente ya acudirá el sucesor del exmandatario laborista. EFE

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