Wall Street abre en verde tras subida comedida en tecnológicas por ataques de Trump a Irán

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Nueva York, 11 jun (EFE).- Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,44 %, mientras algunas compañías del sector tecnológico siguen al alza, recuperándose de la caída de la semana pasada, pero algo más comedidas por los reciente ataques ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 219 puntos, hasta los 50.138; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,17 %, hasta los 7.279 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,12 %, hasta las 25.199 unidades.

Compañías como Micron o AMD anotaron subidas del 2,68 % y el 4,57 %, respectivamente, mientras que Intel sumaba un 10,16 %.

El rebote entre las compañías relacionadas con el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) se produce en un momento un optimismo en el mercado por la salida a bolsa de SpaceX, mañana viernes, y que e prevé que sera la mayor de la historia.

En cambio, otra importante tecnológica como es Oracle se desplomaba un 10,59 %. Algunos inversores apuntan a que podrían estar vendiendo acciones para hacer hueco en sus carteras a la empresa de Elon Musk.

Sin embargo, lo que sí estaría presionando el mercado a la baja son los recientes ataques estadounidenses en Irán en represalia por el derribo de un helicóptero de EE.UU. en el estrecho de Ormuz.

Trump anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente «con gran dureza» a Irán «esta misma noche» y advirtió de que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como hicieron con Venezuela.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía un 0,73 %. Los contratos de futuros para el mes de julio del crudo de referencia en EE.UU. caían 0,66 dólares, hasta 89,37 dólares el barril.

En otros mercados, el oro caía un 0,72 %, hasta 4.103 dólares la onza; la plata restaba un 0,89 %, hasta 64,175 dólares la onza; y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años perdía 3,6 puntos básicos, hasta el 4,523 %. EFE

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