Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 1,06 % con Trump instando a «tomar» Ormuz

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Nueva York, 31 mar (EFE).- Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,06 % después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, instara a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán a «tomar» el estrecho de Ormuz.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 478 puntos, hasta los 45.694; el selectivo S&P 500 avanzaba un 1,31 %, hasta los 6.426 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 1,66 %, hasta las 21.140 unidades.

Trump pidió a varios países que se negaron a participar en la ofensiva militar de EE.UU. a que se unieran en Ormuz: «Encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO», aseguró el mandatario estadounidense por la mañana en Truth Social, su propia red social.

Los mercados también reaccionaron de forma positiva después de que The Wall Street Journal informara de que Trump dijo a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a las hostilidades militares en Oriente Medio, «incluso si el estrecho de Ormuz permanecía cerrado en su mayor parte».

Varias de las grandes empresas de Wall Street registraban avances significativos: Caterpillar ganaba un 3,4 %, Amazon y Nvidia subían alrededor de un 2,8 %, J.P. Morgan avanzaba un 2,6 % y Boeing otro 2,5 %.

Por otro lado, la tecnológica Dell perdía un 3,54 %, acumulando una caída de hasta un 10 % en los últimos cinco días.

Pese a la subida generalizada de Wall Street, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) seguía por encima de los 100 dólares el barril, tras superar en el cierre de ayer esta barrera psicológica por primera vez desde julio de 2022.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron también el umbral de los 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022. EFE

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