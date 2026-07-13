Wall Street abre mixto y los fabricantes de chips pierden terreno

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Nueva York, 13 jul (EFE).- Wall Street abrió este lunes mixto, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, en verde, mientras que los fabricantes de chips perdían terreno en medio de las hostilidades en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba un ligero 0,2 %, hasta los 52.744; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,26 %, hasta los 7.556 enteros; y el tecnológico Nasdaq decrecía un 0,78 %, hasta los 26.077 puntos.

La Bolsa de Nueva York continúa pendiente de la evolución de la guerra en Oriente Medio después de que Irán y Estados Unidos volvieran a intercambiar ataques aéreos durante el fin de semana y la República Islámica declarara cerrado el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó que el estrecho estuviera cerrado y aseguró que la vía marítima permanecía abierta al tráfico comercial.

El sector de los semiconductores y del almacenamiento de datos sufría pérdidas considerables a la apertura de Wall Street.

Sandisk perdía un 10,51 %, Micron Technology caía un 6,79 %, Advanced Micro Devices (AMD) cedía un 5,38 %, Intel retrocedía un 5,11 % y Seagate Technology Holdings PLC, otro 7,01 %.

El fabricante de chips surcoreano SK Hynix, que debutó el pasado viernes en el Nasdaq con una oferta de títulos valorada en unos 28.000 millones de dólares, empezaba la jornada con pérdidas de un 6,28 %.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 1,32 %, hasta 4.059 dólares la onza; y la plata, un 2,54 %, hasta 58,63 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 3,25 %, hasta los 73,73 dólares el barril. EFE

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