Wall Street cierra con tripe récord y el Nasdaq lidera ganancias mensuales y semanales

3 minutos

Nueva York, 29 may (EFE).- Wall Street cerró este viernes con récords en sus tres principales índices, además de ganancias mensuales y semanales lideradas por el Nasdaq al imponerse el optimismo por las empresas tecnológicas sobre la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,72 %, hasta 51.032 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,22 %, hasta 7.580 unidades, y el Nasdaq progresó un 0,21 %, hasta 26.972 enteros, en los tres casos alcanzando niveles históricos.

En los cómputos acumulados, el Nasdaq destaca con una ganancia del 8 % en mayo y del 2 % en la semana; el S&P 500 crece un 5 % mensual y un 1 % semanal, y el Dow lo hace un 2 % y un 1 %, respectivamente.

El rumbo del mercado bursátil durante el mes de mayo ha estado vinculado a los vaivenes en la negociación entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra, que dura ya tres meses, y así normalizar la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio de petróleo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, convocó hoy un encuentro en la Casa Blanca «para tomar una decisión final» sobre Irán y anticipó que Ormuz abrirá pronto, lo que encendió los ánimos en la bolsa, aunque según The New York Times, han quedado asuntos por debatir, incluyendo el desbloqueo de fondos iraníes.

El precio del barril de Texas se sitúa hoy en 87,36 dólares y ha caído en mayo un 14 %, el mayor porcentaje desde la crisis de la covid-19 en 2020, por las expectativas de que Teherán y Washington resuelvan el conflicto, aunque los expertos advierten de que subirá el precio si se alarga.

En paralelo a las tensiones geopolíticas, destaca el optimismo por las empresas tecnológicas en pleno auge de la inteligencia artificial (IA), que ha propulsado sus resultados trimestrales y pronósticos de negocio, así como por las próximas salidas a bolsa de SpaceX y OpenAI.

El último ejemplo del tirón de la IA lo tiene Dell, que hoy subió un 33 %, su mejor sesión en años, tras revelar un crecimiento del 757 % interanual en la facturación de sus servidores para IA, que integran GPU de firmas como Nvidia.

En el mes de mayo, Dell ha duplicado su cotización hasta los 273.000 millones de dólares.

La empresa especializada en la nube Snowflake se disparó ayer también un 36 % al divulgar el impacto del ‘boom’ de la IA en su negocio, y cierra el mes con un valor de mercado un 80 % superior.

Entre los sectores del S&P 500, el tecnológico marca un mes estelar con un avance acumulado del 11,8 %, y el más perjudicado es el de servicios públicos como la electricidad, que cede un 3,7 %, según la firma Fidelity.

No obstante, los datos de la economía real de EE.UU., donde la inflación sigue siendo una amenaza por la guerra en Irán, parecen preocupar a la Reserva Federal, y varios de sus altos cargos han apuntado a una posible subida de los tipos de interés este año, según medios económicos. EFE

nqs/jco/cpy