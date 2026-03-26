Wall Street cierra rojo, con los inversores pendientes de negociaciones entre EEUU e Irán

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Nueva York, 26 mar (EFE).- Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1 %, mientras los inversores siguen de cerca las noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 45.960 puntos, el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,74 %, hasta los 6.477 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 2,38 %, hasta las 21.408 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Teherán está «suplicando llegar a un acuerdo» y que él también quiere que haya un pacto, aunque sigue amenazando con nuevos ataques.

El miércoles se dio a conocer que Irán ha rechazado el plan propuesto por Trump para poner fin a la guerra, que incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, según el diario ‘The New York Times’.

Pese al rechazo de Teherán, la Casa Blanca aseguró que las conversaciones con Irán siguen siendo «productivas».

Por otro lado, Trump subrayó hoy que no tenía claro si haría cumplir el plazo que fijó para que la nación persa desbloqueara el estrecho de Ormuz antes del viernes, una decisión que modificaría en función de la evolución de las negociaciones.

El mandatario anunciaría poco después del cierre bursátil en NUeva York una extensión del plazo hasta el 6 de abril.

Irán ha indicado en los últimos días que los buques «no hostiles» que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de manera segura.

En otros mercados, el oro bajó un 4 %, hasta los 4,359 dólares la onza, y la plata retrocedió un 7 %, hasta 67,31 dólares.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió un 4,6 %, hasta los 94,48 dólares el barril, después de que EE.UU. e Irán ofrecieran versiones diferentes sobre sus negociaciones y los nuevos ataques de Israel contra la cúpula iraní. EFE

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