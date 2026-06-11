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Wall Street se dispara y el Nasdaq sube un 2 % tras cancelar Trump nuevos ataques a Irán

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Nueva York, 11 jun (EFE).- Wall Street se disparó este jueves y el índice tecnológico Nasdaq se disparaba un 2,01 %, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.

En torno a la 13.45 hora local (17.45 GMT), el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 1,77 %, hasta los 50.802 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 1,5 %, hasta los 7.375 enteros; y el Nasdaq subía hasta las 25.674 unidades. EFE

ecs/asg/lss

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