Warner Bros Discovery ha rechazado tres ofertas de compra de Paramount, según CNBC

2 minutos

Nueva York, 22 oct (EFE).- El conglomerado estadounidense Warner Bros Discovery rechazó ya tres ofertas de compra por parte de Paramount Skydance, informó este miércoles la cadena CNBC, que cita fuentes propias.

La última de estas ofertas fue de unos 24 dólares por acción y estaba compuesta en un 80 % en efectivo, según la cadena.

Las ofertas llegan después de que Warner afirmara el martes que su Consejo de Administración ha iniciado «una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas», en respuesta al interés que ha recibido de «múltiples partes» tanto por la totalidad de la empresa como por Warner Bros.

Así, el Consejo estudia una «amplia gama de opciones estratégicas» que incluyen seguir avanzando en la división de sus operaciones en dos compañías, que ya fue anunciada el pasado junio.

Estas dos entidades cotizarán por separado en bolsa; una estará enfocada en la plataforma HBO Max y la producción para cine, y la otra en la cadena de noticias CNN y varios canales televisivos.

Como parte de esta revisión de alternativas estratégicas, Warner Bros Discovery también analiza la posibilidad de una estructura de separación «alternativa» que permitiría una fusión de Warner Bros, así como la escisión de Discovery Global a los accionistas.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, afirmó ayer que la compañía sigue dando «pasos importantes» para lograr el éxito de su negocio «en el cambiante panorama mediático actual».

No hay una fecha límite ni un calendario definitivo para completar este proceso de revisión de la gama de estrategias a seguir, según la entidad.

Aunque la empresa no dio detalles de las compañías interesadas en su compra, el pasado septiembre The Wall Street Journal ya reveló que el conglomerado Paramount Skydance estudia comprar a su rival.

El rotativo indicó entonces que la puja no estaba definida pero sí respaldada por la fortuna del magnate Larry Ellison.

Además de Paramount, Comcast también ha expresado interés en adquirir Warner Bros Discovery, según informa hoy The New York Times, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Warner Bros Discovery subieron ayer casi un 11 % en la bolsa de Wall Street, mientras que hoy ganaban un 2 % adicional en los primeros minutos de esta jornada. EFE

