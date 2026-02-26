World Aquatics suspende parada de Copa Mundial de Saltos en México tras violencia

1 minuto

Guadalajara (México), 26 feb (EFE).- World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos, anunció este jueves la suspensión de la parada de la Copa Mundial de Saltos programada para Zapopan, Jalisco (oeste de México) del 5 al 8 de marzo próximos.

Esta medida se da luego de los hechos violentos registrados el domingo pasado tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder, Rubén Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’. EFE

