Xavier Becerra se perfila como ganador de las primarias a Gobernación de California

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Los Ángeles (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El exsecretario de Salud del Gobierno de Joe Biden, Xavier Becerra, se perfila como el ganador de las primarias para ocupar la gobernación de California, que se enfrentará con Steve Hilton, el candidato republicano que recibió el apoyo del presidente Donald Trump, en las elecciones de noviembre, según el primer reporte oficial.

Con el 12,7% de los precintos parcialmente reportados, Becerra había tomado la delantera con el 26,4% , seguido por Hilton con un 25,7% y en tercer lugar se ubicaba el multimillonario Tom Steyer con un 19,7%.

Por un pequeño porcentaje, las últimas encuestas ponían a Becerra liderando la primaria para suceder al gobernador Gavin Newsom, quien cumplió el límite de mandatos.

Si la tendencia continúa el exsecretario de Salud arrancaría como favorito para quedarse con la gobernación de California, un bastión demócrata en el que las bases del partido seguramente se volcarán a apoyarlo. Becerra sería el primer latino en ocupar ese puesto desde 1875.

En la contraparte tendría a Hilton, un expresentador de Fox News de origen británico que llegó a la contienda apoyado por el mandatario estadounidense, que se impuso al alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, la otra apuesta republicana, que apenas había alcanzado un 11,7% de votos del primer reporte.

Este martes Trump volvió a impulsar la campaña de Hilton en un mensaje en su red Truth Social: «Trabajará conmigo y con el Gobierno Federal; el dinero fluirá porque tengo confianza en él (¡pero no en ninguno de los demás!), ¡y HAREMOS QUE CALIFORNIA VUELVA A SER GRANDE!.»

Seguramente Trump y sus políticas serán el centro de la contienda. En una entrevista reciente con EFE, Becerra dijo que era el único candidato que sabía lidiar con el mandatario estadounidense.

Trump ha mantenido un pulso con California, el estado más poblado y el mayor bastión demócrata de EE.UU., desencadenando batallas legales y políticas durante sus dos mandatos, por lo que los candidatos demócratas también competían por determinar con qué agresividad deben oponerse al mandatario.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos sostuvo que de ser gobernador, su táctica será muy parecida a cuando ejerció como fiscal de California (2017-2021) y enfrentó a Trump en su primer gobierno (2017-2021), al que demandó más de cien veces, alzándose con múltiples triunfos.

La Alcaldía de Los Ángeles

En la otra gran contienda, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que busca su reelección, lleva la delantera con 36,5%, sobre sus dos rivales Spencer Pratt, un republicano que se dio a conocer en el reality show ‘The Hills’, que le sigue con el 30,1%.

Mientras la concejal progresista Nithya Raman se ha quedado rezagada con 20,1%, según los primeros resultados dados por la Oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles.

Aunque Bass ha enfrentado críticas por el manejo de los devastadores incendios de Los Ángeles en enero del año pasado, se pronostica su reelección ya que la ciudad es eminentemente demócrata.

Se espera que los resultados finales, incluidas las contiendas más reñidas y de mayor repercusión como la de la gobernación y la alcaldía de Los Ángeles, se conozcan hasta dentro de varios días.

El sistema de votación de California, según la Secretaria de Estado, fomenta la participación de los votantes con diversas formas, incluyendo el voto por correo que necesita un proceso de verificación de las papeletas. EFE

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