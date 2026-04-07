Xi felicita a To Lam por su elección y apuesta por reforzar la relación con Vietnam

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Pekín, 7 abr (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, felicitó este martes a To Lam por su elección como presidente de Vietnam y expresó su voluntad de reforzar la relación bilateral, en un mensaje en el que destacó la cooperación entre ambos países y su disposición a impulsar nuevos avances conjuntos, informó la agencia estatal Xinhua.

Xi señaló que «reforzar la unidad y la cooperación» entre China y Vietnam es clave en el actual contexto internacional y expresó su disposición a trabajar con el dirigente vietnamita para «promover conjuntamente el desarrollo y la revitalización».

También destacó que los vínculos entre ambos países han registrado un «desarrollo acelerado» en los últimos años y que la cooperación bilateral ha generado «beneficios tangibles» para sus poblaciones.

La felicitación se produce después de que el Parlamento vietnamita eligiera este martes a To Lam como presidente del país, un cargo que suma a la secretaría general del Partido Comunista, consolidando su posición en la cúpula del poder político.

China y Vietnam mantienen una estrecha relación política y económica, con contactos frecuentes entre sus dirigentes y una cooperación que abarca ámbitos como el comercio, la inversión y la integración de cadenas de suministro, en un marco en el que Pekín es el principal socio comercial de Hanói y los intercambios bilaterales superaron en 2024 los 260.000 millones de dólares anuales, de acuerdo a cifras oficiales.

No obstante, ambos países arrastran tensiones por sus reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional, especialmente en archipiélagos como las Spratly, donde Pekín reclama la soberanía casi en su totalidad mientras Vietnam la disputa de forma parcial junto a otros países como Filipinas, Brunéi y Malasia.

A ello se suman las Paracel, reclamadas íntegramente por China y Vietnam, en unas zonas donde se han registrado fricciones por actividades de exploración, pesca y construcción de infraestructuras. EFE

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