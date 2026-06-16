Xi Jinping, dispuesto a «fortalecer la coordinación» con el líder golpista de Birmania

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Pekín/Bangkok, 16 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este martes en Pekín que está «dispuesto a seguir fortaleciendo la coordinación» durante su reunión con el líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, que se encuentra en su segunda jornada de visita al gigante asiático.

Xi describió como «amigo de China desde hace mucho tiempo» al líder militar de Birmania, según la cadena estatal CCTV, en medio de la pretendida transición política del régimen que encabeza, que trata de recomponer su imagen internacional.

«China se adhiere al principio de no injerencia en los asuntos internos, y su política de amistad hacia Birmania está dirigida a todo el pueblo birmano», aseguró el mandatario chino, que agregó que su país apoya a la nación vecina «en la búsqueda de una senda de desarrollo adecuada a sus condiciones nacionales y que cuente con el apoyo de su pueblo», de acuerdo con la agencia Xinhua.

El presidente chino declaró que Pekín «apoya a todas las partes de Birmania para que impulsen la paz y la reconciliación mediante conversaciones y logren la estabilidad duradera en el norte del país», donde guerrillas de minorías étnicas han logrado avances territoriales frente al Ejército desde 2023.

Según Xi, «ambas partes deben avanzar de forma estable en la construcción de proyectos clave bajo la premisa de garantizar la seguridad y deben continuar combatiendo el juego en línea, el fraude en telecomunicaciones, el narcotráfico y otras actividades delictivas», después de años en los que Birmania se ha convertido en un foco regional de ciberestafas y crimen transfronterizo.

En los últimos años, Pekín ha intensificado la presión sobre Birmania para desmantelar estos centros, muchos de ellos instalados en zonas fronterizas y vinculados a redes que atraen a víctimas con falsos empleos para obligarlas a cometer fraudes en línea.

Por su parte, el líder birmano aseguró que su país «concede gran importancia y garantizará plenamente la seguridad de las empresas y el personal chinos en el país», una de las principales preocupaciones de las autoridades del gigante asiático.

Según Xinhua, Min Aung Hlaing aseveró que su Gobierno «está impulsando con todos sus esfuerzos la paz y el desarrollo internos, y explora activamente un sistema político y una vía de desarrollo adecuados a sus condiciones nacionales».

El encuentro se produce durante una visita de Estado con la que Pekín eleva el trato protocolario a Min Aung Hlaing, investido presidente en abril tras unas elecciones celebradas entre diciembre y enero sin oposición real.

China, que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera terrestre con Birmania, fue uno de los pocos países que respaldó esos comicios y mantiene un enfoque pragmático hacia su vecino, con vínculos con los generales, grupos rebeldes y la oposición, en un intento de preservar la estabilidad y sus intereses económicos.

El grupo Justice For Myanmar (JFM) declaró recientemente a EFE que la visita demuestra la «complicidad» de Pekín con el régimen militar y denunció que la invitación china «otorga una falsa legitimidad» al general golpista. EFE

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