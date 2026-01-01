XXX Cumbre Iberoamericana en España y dos viajes a EE.UU, citas en la agenda de Sánchez

Madrid, 1 ene (EFE).- España será la anfitriona de la XXX Cumbre Iberoamericana este 2026, con lo que esta cita destaca en la agenda internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con dos viajes a Estados Unidos, además de las visitas recurrentes a Bruselas, donde los Veintisiete deberán diseñar el nuevo presupuesto comunitario.

Sánchez comenzará esa agenda internacional los días 20 y 21 de enero, con su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Este año tendrá, al menos, dos desplazamientos a Estados Unidos, en septiembre y diciembre, en los que coincidirá con el presidente de ese país, Donald Trump, con quien chocó en 2025 tras rechazar en la cumbre de la OTAN que España aumentara hasta el 5 % de su PIB el gasto en defensa.

El 22 de septiembre comenzará en Nueva York la semana de alto nivel en la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ante la que se prevé que intervenga Sánchez en representación de España.

Casi tres meses después, viajará a Miami para asistir los días 14 y 15 de diciembre a la cumbre de líderes del G20 que organizará Trump. Verá también al presidente estadounidense en Ankara el 7 y 8 de julio, en la prevista cumbre de la OTAN.

El 4 y 5 de noviembre España albergará la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid con el lema «Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo».

Una cumbre a la que el Gobierno otorga una gran relevancia al llegar a su trigésima edición, y antes se prevén casi una treintena de reuniones ministeriales, foros y encuentros preparatorios que se repartirán por varias regiones españolas.

Bruselas será, como es habitual, un destino repetido en la agenda de Sánchez, quien viajará a la capital belga el 12 de febrero para asistir a una reunión informal de los líderes de los Veintisiete organizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En Bruselas se organizarán también las cuatro cumbres habituales de la UE de primavera (19 y 20 de marzo), verano (18 y 19 de junio), otoño e invierno, con fechas aún no comunicadas oficialmente en los dos últimos casos.

Entre los asuntos previstos que tendrán que abordar este año los jefes de Estado o de Gobierno de la UE está el diseño del denominado marco financiero plurianual (el presupuesto comunitario) para el periodo 2028-2034.

Fuentes del Gobierno informaron a EFE de que no es descartable que, como en 2025, a lo largo del año se incorporen a la agenda de Sánchez viajes a algunos países de África, Asia o América Latina.

En el capítulo de cumbres bilaterales, España será la anfitriona de la cumbre con Portugal, prevista, según las fuentres, para el 29 de enero en Huelva, y acogerá también la reunión bilateral con Polonia, aún sin fecha. EFE

