Yihad Islámica difunde imágenes del rehén Rom Braslavski en Gaza antes de su desaparición

3 minutos

Jerusalén, 1 ago (EFE).- La Yihad Islámica Palestina difundió a última hora del jueves un vídeo de propaganda psicológica con imágenes del rehén israelí-alemán Rom Braslavski, presuntamente grabadas dos días antes de que el grupo anunciara haber perdido el contacto con sus captores tras sufrir un ataque israelí.

El vídeo muestra a Rom Braslavski extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en una televisión. El rehén se dirige a cámara durante cerca de cinco minutos sin parar de llorar, visiblemente afectado.

«Cada vez que quiero ir al baño me mareo y me caigo, no puedo respirar. Me da miedo no salir de aquí», dice con un hilo de voz el cautivo, de 22 años y que lleva 23 meses encerrado en la Franja.

«Antes de la operación Carros de Gedeón (la que Israel mantiene en Gaza desde que rompió el alto el fuego el 18 de marzo) me daban algo de comer. Ahora no hay nada», lamenta.

En el vídeo Braslavski asegura que sólo come tres bolas de falafel diarias y apela directamente al Ejército israelí para que introduzca comida en el enclave.

«No sigáis con vuestra campaña de la hambruna. Estos niños son como los vuestros. Estas acciones no se ajustan a vuestra conciencia», apela.

Hamás suele publicar vídeos de rehenes, una herramienta de presión psicológica hacia Israel, en momentos críticos de las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza. En este momento se encuentran estancadas y el enviado de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, está en el país para abordar la situación.

Las imágenes se difundieron además en un momento en el que Gaza sufre una grave crisis por la hambruna provocada por Israel, que bloquea desde hace meses la entrada de alimentos a Gaza. Durante 11 semanas, entre marzo y mayo, el cierre fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado.

«Estamos profundamente conmocionados. La gente habla mucho sobre lo que está sucediendo en Gaza, sobre el hambre, y quiero preguntarles a todos los que han hablado sobre el hambre: ¿Han visto a nuestro Rom? No está recibiendo comida, no está recibiendo medicinas», dijo también en la noche del jueves la familia del cautivo.

Alexander Trufanov, cautivo que fue liberado el 15 de febrero, durante el último alto el fuego, llamó en otro comunicado este viernes a llegar a un nuevo acuerdo de tregua que garantice su retorno: «Espero que cualquiera que pensara que tal vez no necesitábamos un acuerdo, que lo más importante era eliminar a Hamás incluso a expensas de los rehenes, se haya espabilado hoy y entienda que los tenemos que traer ya, inmediatamente.

En el vídeo, Braslavski escribe un mensaje que firma el 20 de julio de 2025. Dos días después, la Yihad Islámica anunció que había perdido el contacto con él y sus captores después de que el Ejército israelí atacara la zona en la que el rehén estaba retenido.

«Nadie sabe dónde está Rom, ni el ejército israelí ni la Yihad Islámica. Lo único que sabíamos era que lo tenían retenido solo», dijo su familia en un comunicado tras el incidente.

Braslavski es uno de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023. Ese día trabajaba en el equipo de seguridad del festival de música Nova, a apenas unos kilómetros de la Franja y escenario de una de las mayores masacres ese día. Es uno de los 20 cautivos presuntamente con vida de los 50 que quedan en Gaza. EFE

pbj/ah