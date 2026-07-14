Yihadistas nigerianos utilizan IA para fabricar bombas y adaptar motocicletas

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Yihadistas nigerianos han «institucionalizado» el uso de la inteligencia artificial en todo, desde sus estrategias de combate hasta la fabricación de bombas, en un esfuerzo por alcanzar una eficiencia similar a las grandes corporaciones mundiales, según un nuevo estudio.

El país más poblado de África enfrenta una insurgencia desde 2009, y los avances tecnológicos de sus combatientes no son nuevos.

Los yihadistas de África occidental y todo el mundo usan internet y las plataformas de mensajería desde hace mucho tiempo, y recientemente adaptaron drones recreativos para el combate.

Pero la «adopción de la IA por grupos terroristas ha sido más rápido, más extenso y más sistemático de lo que pensábamos», comentó a la AFP Antonia Juelich, autora del estudio.

«No estamos hablando de apenas algunos comandantes que son conscientes de lo que es la IA. Realmente, la han institucionalizado, en términos de tener unidades dedicadas» que trabajan con IA y organizan entrenamientos sobre el uso de chatbots, comentó.

Juelich, investigadora afiliada de la Universidad de Cambridge, publicó la semana pasada su estudio sobre la adaptación de IA por yihadistas nigerianos, tanto del Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) como sus rivales Jama’at Ahl as Sunnah lid Da’wah wa’l-Jihad (JAS), más conocido como Boko Haram.

Capacitadores extranjeros «reúnen a los jefes en una sala. Usan un proyector para mostrar en una pantalla grande cómo funciona», relató a Juelich un excombatiente de ISWAP.

Para los yihadistas, las «instrucciones paso a paso» que brindan los chatbots, así como el «poder hacer preguntas específicas», representan algo novedoso, indicó Juelich a la AFP.

El estudio señala que hay constancia del uso de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI y DeepSeek por parte de los combatientes.

– IA para provocar explosiones «más fuertes» –

Aunque los entrenamientos con expertos y el enfoque organizacional en IA es similar a algunas prácticas empresariales, la forma en que los yihadistas la utilizan probablemente sea diferente, desde buscar ayuda para modificar una motocicleta hasta aprender sobre armas nuevas capturadas en combate.

Ante las trincheras cavadas por los militares, «vimos en una película cómo las motocicletas pueden saltar sobre puentes. Utilizamos la IA para aprender cómo hacerlo», contó un exmiembro de ISWAP citado en el estudio.

Asimismo, los chatbots presentaron nuevos tipos de explosivos para la fabricación de bombas, lo cual sirvió también para mejorar sus artefactos existentes.

«La IA nos indicó qué químicos debíamos utilizar para provocar una explosión más grande», aseguró un excomandante de Boko Haram.

Otros usos incluyen el uso de IA para estudiar tácticas de batalla que permitan reducir las bajas, según un excombatiente de ISWAP.

La investigación surge en momentos que los directivos de la IA advierten que su tecnología puede presentar riesgos existenciales para la humanidad, al tiempo que prometen salvaguardas integradas en sus chatbots.

Solicitudes como la forma de saltar en motocicleta sobre una trinchera no son necesariamente nefastas.

«Pero los explosivos no caen en esa categoría, y es allí donde deberían activarse las salvaguardias, y no lo hacen», aseguró Juelich.

El estudio abarca el uso de IA por los yihadistas de 2023 a 2024, y cita un combatiente hablando sobre la IA en 2025, con lo cual las salvaguardas pueden haber cambiado o mejorado desde que el miliciano desertó.

«Pero me preocupa la trayectoria, por la que grupos terroristas adoptan la IA y las salvaguardas no son lo bastante fuertes», advirtió Juelich.

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