Yolanda Díaz apoya al cine español en los Óscar y hace gala de moda gallega

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste a la gala de los óscar en Los Ángeles para «apoyar al cine español» y, a la vez, a la moda gallega, al escoger un vestido de Purificación García.

«Estamos aquí para apoyar el cine español», señaló a EFE Díaz, quien es muy amiga de Oliver Laxe, el director de ‘Sirat’, película española que opta a dos Óscar, a mejor cinta internacional y a mejor sonido.

La política ha acudido a la gala acompañada por José López conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos.

Díaz, que no ha pasado por la alfombra roja, ha elegido un vestido beige con una pashmina al hombro. Tanto ella como Laxe, que ha elegido un traje de chaqueta de Adolfo Dominguez de cuello mao y un pantalón con una sobrefalda en un lado, han querido apostar por moda gallega para la gala.

Como complemento, la mandataria ha llevado unos pendientes estilo arete en forma de sol.

El gallego nacido en París se mostraba más nervioso por la posibilidad de que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, se hagan con el Óscar a mejor sonido, que por el de mejor película internacional.

«Yo lo tengo más difícil, pero si lo recogen ellas, me hará muchísima, muchísima, ilusión», dijo Laxe. EFE

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