Young Miko anuncia cuatro paradas en México con su gira ‘Late Checkout Tour’

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La rapera puertorriqueña Young Miko anunció este lunes cuatro paradas en distintas ciudades de México para su gira ‘Late Checkout Tour’, lo que hace al país norteamericano el único destino que, hasta el momento, pisará en Latinoamérica durante el mes de septiembre.

La gira se concentrará principalmente en Estados Unidos y Europa, arrancando el 3 de julio en el Festival Roskilde en Dinamarca para después aterrizar en Guadalajara (oeste), el 17 de septiembre, Monterrey (norte), el 19 del mismo mes, y continuará el 22 en Ciudad de México (centro) para cerrar su paso en el país el 25 en el Foro GNP en Mérida, capital del estado de Yucatán.

La empresa promotora Ocesa detalló, en un comunicado, que la preventa de los boletos para clientes Banamex será el 9 de abril, mientras que la venta general se liberará el día siguiente a través de Ticketmaster o en la taquilla del recinto.

Además señaló que la joven artista ofrecerá una venta exclusiva que iniciará el 8 de abril.

Young Miko, de verdadero nombre María Victoria Ramírez, regresa a México después de haber conquistado al público del país en el Pepsi Center en 2024 y ahora lo hará desde el Palacio de los Deportes, donde tienen lugar los conciertos más esperados e importantes del país.

Con apenas 28 años, la cantante del género urbano ya ha sido nominada al Grammy y compartido escenario con artistas de la talla de Billie Eilish, Bad Bunny y Karol G, por lo que se espera que durante esta gira, que sigue a su segundo álbum ‘Do Not Disturb’, siga posicionando su música a nivel global.

En su repertorio, Young Miko cuenta con temas virales como ‘Lisa’ o ‘WASSUP’, esta última incluida en la lista de las 100 Mejores Canciones de 2025 de la revista Rolling Stone.

‘Late Checkout Tour’ promete 31 conciertos en once países, entre los que destaca México, Estados Unidos, España y Alemania. EFE

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