Youtube dejará de compartir sus datos con Billboard por su cambio en las clasificaciones

Redacción Internacional, 18 dic (EFE).- La plataforma Youtube ha decidido dejar de suministrar sus datos musicales a la revista Billboard porque no está de acuerdo con el mayor peso que sus listas de grandes éxitos van a otorgar a las escuchas de pago frente a las gratuitas.

«Billboard utiliza una fórmula obsoleta que da más peso a las reproducciones con suscripción que a las financiadas con publicidad. Esto no refleja cómo los fans interactúan con la música hoy en día e ignora la enorme participación de quienes no tienen una suscripción», dijo el miércoles el responsable de la división de Música de Youtube, Lyor Cohen.

Su mensaje incidió en que la compañía solo pide «que cada reproducción se contabilice de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar».

Billboard anunció el lunes que a partir de enero sus listas darán mayor peso al ‘streaming’ bajo demanda para reflejar mejor el aumento de los ingresos en este medio y los cambios en el comportamiento de los consumidores.

Ante el desacuerdo por dicha modificación, Youtube precisó que a partir del 16 de enero sus datos ya no serán compartidos con Billboard ni tenidos en cuenta en las listas de popularidad en Estados Unidos. Las listas publicadas el 17 de enero, que tiene en cuenta las escuchas del 2 al 8 de enero, serán las primeras afectadas.

«Esperamos que YouTube reconsidere y se una a Billboard para reconocer el alcance y la popularidad de los artistas en todas las plataformas musicales y para celebrar sus logros a través del poder de los fans y de cómo interactúan con la música que aman», dijo en un comunicado un portavoz de Billboard después de que Youtube transmitiera su decisión. EFE

mgr/rml