Yungblud interrumpe su gira en Estados Unidos y América Latina por motivos de salud

2 minutos

Londres, 16 nov (EFE).- El cantante de rock británico Yungblud interrumpirá hasta finales de año su gira mundial, que tenía previsto pasar por Estados Unidos y América Latina, por motivos de salud y siguiendo las recomendaciones médicas, informó este domingo en redes sociales.

«Esta semana, cuando volví a casa después de estar en carretera, fui a hacerme unas pruebas (como hago normalmente) y los análisis de voz y sangre han suscitado preocupaciones. Mi doctor me ha ordenado que me tome un descanso de las giras hasta finales de año», escribió el artista de 28 años en una historia de Instagram.

Yungblud, nombre artístico de Dominic Richard Harrison, dijo que en su naturaleza estaba «correr y correr hasta caer rendido sin darle importancia a nada salvo a la música», pero en esta ocasión le han pedido que se lo tome en serio y no haga tonterías.

«Siento mucho hacer esto, pero a regañadientes tengo que cancelar los conciertos hasta que acabe el año. Estos incluyen los de Philadelphia, Cleveland, Washington (Estados Unidos), Ciudad de México y América Latina. Me rompe el corazón», apuntó.

En un sentido mensaje dirigido a sus seguidores, agregó: «No quiero hacerme ningún daño permanente a mí mismo. Estamos en un viaje que quiero que dure para siempre. Entiendo que algunos de vosotros estaréis frustrados y quiero que sepáis que esto es muy difícil para mí, pero os prometo que os lo recompensaré».

Del mismo modo, el cantante británico indicó que todas las entradas de los conciertos de Estados Unidos serían reembolsadas y en el caso de México y el resto de América Latina prometió que ya estaban mirando posibilidades para volver el año que viene y con espectáculos que serían más asequibles.

Yungblud cuenta con cerca de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y está considerado uno de los grandes exponentes de la nueva generación del rock británico. EFE

rb/lar