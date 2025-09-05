Yvette Cooper, de la lucha contra la migración ilegal a la diplomacia británica

Londres, 5 sep (EFE).- Yvette Cooper, la hasta ahora ministra de Interior del Reino Unido y una figura experimentada del laborismo, se ha convertido precipitadamente en la nueva jefa de la diplomacia británica en sustitución de David Lammy, que pasa a ser el ‘número dos’ del Ejecutivo de Keir Starmer.

En una profunda remodelación motivada por la dimisión de la vice primera ministra, Angela Rayner, tras un escándalo fiscal, Starmer pone al frente de Exteriores a la que fuera encargada del ‘Home office’ (Interior), con la misión de erradicar la migración ilegal.

En su nuevo cargo, Cooper, de 56 años, será responsable de liderar el proyecto de Starmer de devolver al Reino Unido al multilateralismo y la cooperación internacional tras el aislamiento del Brexit, así como lidiar con los conflictos de Ucrania y Gaza, entre otros.

Asimismo, dirigirá la implementación de los acuerdos bilaterales alcanzados en los últimos meses con Francia, Alemania y España, países con los que Londres quiere estrechar su relación política, de defensa y comercial.

Cooper cuenta con una profunda trayectoria ligada a gobiernos laboristas que se remonta a la época del antiguo primer ministro Tony Blair (1997-2007).

Es de hecho diputada por la circunscripción de Pontefract, Castleford y Knottingley (West Yorkshire, norte de Inglaterra) desde la llegada de Blair al número 10 de Downing Street, y su carrera en el Ejecutivo comienza en 1999, cuando se desempeñó como subsecretaria en varios departamentos, antes de convertirse en secretaria de Estado de Vivienda y Planificación entre 2005 y 2008.

Ese año se convirtió en secretaria jefe del Tesoro -‘número dos’ del Ministerio de Economía-, y en 2009 pasó a liderar el ministerio de Empleo y Pensiones.

Tras la derrota de los laboristas en las elecciones de 2010, ocupó varios cargos en el ‘gabinete en la sombra’ -como se conoce a los portavoces de la oposición en distintas materias en el Reino Unido-, entre ellos como portavoz de Asuntos Exteriores entre 2010 y 2011.

En sus labores como ministra de Interior, la lucha contra la migración ilegal ha estado en el centro de sus actividades, con medidas como el endurecimiento de los requisitos para la obtención de visados en el Reino Unido, el acuerdo de retorno de migrantes con Francia o la creación de la ‘Border Security Command’, una patrulla de fronteras.

También afrontó prácticamente recién llegada al cargo los intensos disturbios ocasionados por el asesinato de tres niñas en Southport (norte de Inglaterra), e impulsó la ilegalización del grupo propalestino Palestine Action, una organización actualmente proscrita en el país por distintos actos vandálicos.

En las últimas semanas se mantuvo en el centro de las críticas en cuanto a la gestión de los hoteles donde se acoge a solicitantes de asilo, y, recientemente, su departamento consiguió que se revocara una orden de desalojo de uno de éstos a las afueras de Londres.

Cooper cuenta con un perfil sólido y una dilatada experiencia en varios gobiernos, con la que Starmer pretende apuntalar los retos diplomáticos a los que se puede enfrentar el Reino Unido en la actual situación geopolítica, marcada por desafíos comerciales, migratorios y bélicos. EFE

