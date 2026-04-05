Zelenski aborda en Damasco con presidente sirio vías de cooperación militar y de seguridad

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Berlín, 5 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este domingo con su homólogo sirio, Ahmend al Sharaa, la situación en Oriente Medio a raíz de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y la invasión rusa de Ucrania, así como vías de cooperación militar y de seguridad en el plano económico y alimentario.

Zelenski informó en un mensaje en su cuenta de la aplicación Telegram que ambos mandatarios abordaron la situación en Oriente Medio y las perspectivas de mejorarla.

También trataron las circunstancias de la guerra de Rusia contra Ucrania y Zelenski agradeció a Al Sharaa su apoyo al país frente al régimen de Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024 y que fue uno de los aliados más fieles de Moscú.

El presidente ucraniano señaló que existe «un gran interés en el intercambio de experiencia militar y en materia de seguridad» .

También abordaron vías para «brindar más oportunidades de desarrollo a ambas sociedades», añadió Zelenski.

«Entendemos muy bien los desafíos energéticos y de infraestructura que Siria enfrenta actualmente. Estamos dispuestos a trabajar juntos para que las capacidades de nuestros Estados y pueblos sigan creciendo», indicó.

Asimismo, el jefe de Estado ucraniano y Al Sharaa hablaron del papel de Ucrania como proveedor confiable de productos alimentarios -especialmente en la exportación de granos- y de oportunidades conjuntas para fortalecer la seguridad alimentaria en toda la región, siempre según Zelenski.

Previamente el presidente ucraniano se reunió junto a su delegación, formada por el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, Rustem Umérov, entre otros, con el jefe de la diplomacia, siria, Asad al Shaibani, y otros representantes del equipo de éste.

La visita sorpresa de Zelenski a Siria se produce después de que en septiembre pasado el mandatario ucraniano anunciara que Kiev y Damasco habían firmado un comunicado conjunto sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Zelenski señaló entonces que Ucrania está comprometida con «apoyar al pueblo sirio en el camino hacia la estabilidad».

El mandatario ucraniano llegó a Damasco después de visitar la víspera Turquía, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, con quien también abordó la situación en Europa y en Oriente Medio.

Además, según dijo en Telegram la víspera, ambos acordaron nuevos pasos en la cooperación en materia de seguridad, en especial la experiencia, las tecnologías y los conocimientos de Ucrania en la guerra contra Rusia.

También trataron pasos prácticos para la implementación de proyectos conjuntos en el desarrollo de infraestructura gasística, así como las posibilidades de explotar conjuntamente yacimientos de gas, señaló Zelenski. EFE

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