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Zelenski anuncia el retorno de 160 prisioneros de guerra ucranianos

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Kiev, 26 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes el retorno en un nuevo canje con Rusia de 160 prisioneros de guerra ucranianos que habían sido capturados por el enemigo.

«Todos ellos estaban cautivos desde 2022», dijo Zelenski al aludir al hecho de que fueron hechos prisioneros en el primer año de la guerra.

Entre los retornados en el intercambio hay integrantes del Ejército, el Servicio Estatal de Transportes Especiales, la Guardia Nacional y la Guardia de Fronteras.

Estos combatientes fueron capturados mientras defendían Mariúpol y la acerería de Azovstal y otras zonas del frente en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Járkov, Zaporiyia, Kiev, Cherníguiv y Sumi, según dijo Zelenski.

El presidente ucraniano agradeció a todos los funcionarios ucranianos su trabajo en el proceso de negociación que hizo posible el canje, y reconoció también la labor de los soldados en el frente que hacen prisioneros a soldados rusos que después pueden ser intercambiados por ucranianos cautivos.

Zelenski reafirmó la voluntad de su administración de devolver a casa a todos los ucranianos cautivos de Rusia, tanto militares como civiles.

Rusia y Ucrania intercambian cada cierto tiempo un número igual de prisioneros de guerra. En estos canjes se incluyen a veces también civiles. EFE

mg/cae/jgb

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