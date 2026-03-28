Zelenski dice que Ucrania parece más mediador en proceso negociador que parte en la guerra

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Berlín, 28 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que Ucrania se siente actualmente más mediadora en el proceso de negociación para poner fin a la guerra que una de las partes del conflicto, al tiempo que aseguró que Kiev trabaja para garantizar que las reuniones tengan lugar.

«Estamos en contacto diario con la parte estadounidense. Nuestro equipo de negociación mantiene un diálogo con sus homólogos. Pero, aun así, la dificultad persiste. Da la sensación de que estamos actuando como mediadores en este proceso, en lugar de como parte en la guerra», escribió Zelenski en X al reproducir unas declaraciones realizadas previamente a la televisión ucraniana.

El presidente señaló que esta sensación se debe al hecho de que Ucrania está dispuesta a reunirse «en cualquier lugar, preferiblemente en un formato trilateral», pero «la parte estadounidense sólo puede reunirse en Estados Unidos, mientras que Rusia puede reunirse en cualquier lugar excepto en Estados Unidos».

Señaló que debido a la situación en Oriente Próximo y a la guerra contra Irán, el equipo negociador estadounidense no sale al extranjero por motivos de seguridad.

«Estamos trabajando para garantizar que las reuniones se celebren, ya sea en Europa -Turquía, Suiza- o en cualquier otro lugar. Estamos preparados. También estamos dispuestos para reuniones en Oriente Medio», aseguró. EFE

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