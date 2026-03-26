Zelenski quiere que Ucrania sea miembro de la JEF, alianza de defensa del norte de Europa

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Helsinki, 26 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que Ucrania quiere ser miembro de pleno derecho de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas inglesas), a la que podría aportar su experiencia en defensa, en particular en la guerra con drones, para mejorar la seguridad colectiva.

«Nuestro objetivo es simple y claro: Ucrania está preparada para convertirse en un miembro de pleno derecho de la JEF», dijo Zelenski en una declaración por videoconferencia durante la cumbre de esta alianza formada por diez países del norte de Europa, todos ellos miembros de la OTAN, celebrada en Helsinki.

El mandatario ucraniano señaló que su país, que actualmente es una nación asociada a JEF pero no miembro, está lista para dar un paso adelante e integrarse en esta alianza, aportando la experiencia y las capacidades con las que cuenta para fortalecer aún más esta comunidad.

La Fuerza Expedicionaria Conjunta está liderada por el Reino Unido y a ella pertenecen además Estonia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia.

Zelenski abogó por estrechar la cooperación con estos diez países y con el resto de naciones europeas en materia de defensa, con el fin de garantizar «una protección real en tierra, mar y aire».

«La clave no reside solo en producir nuevas armas, especialmente drones, ni solo tecnología, sino también en aprovechar la experiencia real en su uso e integración con radares, aviación y otros sistemas de defensa aérea; nosotros tenemos esa experiencia», dijo.

Por ello, pidió seguir avanzando y acelerar la capacidad industrial europea para producir sistemas de defensa aérea, misiles y sistemas antidrones, porque -aseguró- «no podemos depender de las industrias de otros socios».

También reclamó que Europa siga ejerciendo presión sobre Rusia y su flota fantasma para que estos buques que exportan petróleo ruso no se sientan seguros en aguas europeas.

«Todos sabemos que para Rusia, el dinero del petróleo y el gas significa más tiempo para la guerra, destinando cada dólar que gana a matar y desestabilizar», dijo.

En este sentido, pidió leyes europeas más estrictas que permitan interceptar los petroleros de esta flota, como ya han hecho países como Dinamarca, Suecia y Francia, pero también confiscar el petróleo que transportan. EFE

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