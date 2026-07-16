Zelenski retoca el liderazgo del servicio de seguridad al designar a Jmara para Defensa

Compartir

2 minutos

Berlín, 16 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que designó a Yevgueni Jmara como ministro de Defensa tras la reorganización del Ejecutivo ucraniano ratificada por el Parlamento este jueves, se vio obligado a hacer cambios en el Servicio de Seguridad del país invadido por Rusia (SBU).

Según informó el medio Ukrainska Pravda, que citó fuentes del equipo de Zelenski, Jmara, que hasta su designación para el Ministerio de Defensa era el responsable del SBU, fue sustituido al frente de la inteligencia ucraniana por Oleksandr Poklad.

«El actual primer subdirector del SBU, Oleksandr Poklad, asumirá el cargo de director interino del Servicio de Seguridad», indicó el medio ucraniano a cuenta de las consecuencias de la designación de Jmara.

Zelenski había anunciado previamente en Telegram que Jmara sería el sustituto de Mijailo Fédorov al frente del Ministerio de Defensa.

«He encargado a Yevgueni Jmara que asuma las funciones de ministro, continúe con la reforma del sector de la defensa y proporcione a Ucrania todos los resultados de los que hemos hablado», indicó Zelenski.

«Una vez que se hayan completado los trámites legales necesarios, solicitaré a los parlamentarios su apoyo para que Yevgueni Jmara sea nombrado ministro de Defensa de Ucrania», agregó.

Zelenski defendió la idoneidad como ministro de Defensa del que fuera hasta este jueves líder de la agencia de inteligencia y seguridad nacional del Ejecutivo ucraniano

«Jmara ha adquirido una gran experiencia, en muchos aspectos sin precedentes, en la realización de operaciones de ataque tecnológicas. Es precisamente en esto en lo que debe centrarse nuestra defensa en esta guerra», argumentó Zelenski en una jornada en la que hubo reacciones negativas y protestas en las calles por la salida del Gabinete de Fédorov.

Junto a las protestas que se vieron en ciudades ucranianas, el editorial del The Kyiv Independent mostraba una opinión escéptica sobre las últimas decisiones políticas del mandatario ucraniano: «al destituir a Fédorov, Zelenski corre el riesgo de que la balanza de la guerra se incline de nuevo a favor de la guerra». EFE

smm/ajs