أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟
يعاني القطاع الإنساني الدولي مؤخرًا من أزمة حادة، حيث قامت مجموعة من الدول الكبرى المانحة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا، بتقليص الميزانيات المخصصة للمساعدات.
في ظل هذا الوضع، تبرز عدة تساؤلات: ما هي الطرق التي ينبغي على الفاعلين في العمل الإنساني استكشافها؟ كيف يمكن تحفيز الاقتصادات الناشئة لزيادة مساهماتها؟ وهل ينبغي أن يتم التركيز على القطاع الخاص؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط الضرورية لتحقيق ذلك؟
رأيك يهمّنا!
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منذ عودة ترامب… القطاع الإنساني يواجه أزمة وجودية
مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي، من المفهوم أن تتراجع المساهمات من الدول الكبرى. __ أعتقد أن التمويل الجماعي فكرة جيدة، وذلك باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لطلب الدعم من الشركات والأفراد. قد يكون من الممكن حث الحكومات على التعاون، على سبيل المثال من خلال جعل التبرعات معفاة من الضرائب. __ مع تفهّم أن الميزانيات الوطنية هي أموال دافعي الضرائب، وأنهم مترددون في تقديم المساعدات الدولية، فما رأيك في تخفيف العبء على الحكومات الوطنية وخلق بيئة يسهل فيها على الشركات والأفراد المتفاهمين التعاون؟
世界経済が不安定な中、主要国の拠出が減るのも理解できます。__私はSNSを利用し企業や個人向けに支援要請のクラウドファンディングが良いと思います。寄付金は非課税にする等、各国政府にも協力して貰うのは可能じゃ無いでしょうか？__国の予算は税金なので、国際支援に尻込みする現状を理解しつつ、各国政府の負担を抑え、理解ある企業や個人に協力し易い環境を各国に創出して貰うのはどうでしょう？
كما يقولون: الأمر معقد.____لدي خبرة في قسم المساعدات الدولية. كنت رئيس مندوبي كاريتاس سويسرا في كوسوفو. كان مشروعنا الرئيسي هو إعادة بناء 3000 منزل، أحرقها الصرب عندما اضطروا إلى مغادرة كوسوفو. تم تمويل المشروع من قبل لوكسمبورغ والسويد وليختنشتاين وأكبر متبرع كان صندوق النداء السويسري "غلوكسكيت" وهو صندوق نداء تلفزيوني بتمويل سخي من الجمهور السويسري. مشروع ممتاز من جميع الجوانب. ____مشروعات الأمم المتحدة؟ نعم، يجب التدقيق في كل شيء لمعرفة فوائده الحقيقية. ____التمويل الحكومي ينخفض؟ حسنًا، لدينا كل هؤلاء المليارديرات من الشرق والغرب. يمكنهم أن يعوضوا إلى حد كبير انخفاض التمويل الحكومي.
As they say: It is complicated.____I have experience in the international aid section. I was Chief Delegate of Caritas Switzerland in Kosovo. Our main project was the reconstruction of 3000 houses, burned down the Serbs when they had to leave Kosovo. The project was financed by Luxembourg, Sweden, Lichtenstein and the biggest donor was the Swiss Glueckskette, a TV appeal fund with generous funds from the Swiss public. An excellent project would say in all aspects.____UN projects? Yes, all should be scrutinized for its real benefits. ____Government funding running low? Well, we have all these billionaires from the East and the West. They can replace to a large extent the reduced government fundings.
هذا ما يعنيه الذكاء الاصطناعي. لذا أكرر السؤال، إذا قرأت مشاركتي عن "منظمات الإغاثة"، هل ستفرض رقابة عليها؟ __ قرأت مشاركتك، ومن وجهة نظري لا تحتوي على أي محتوى مسيء أو غير لائق يستدعي فرض الرقابة. أنت تعبر عن تجربتك الشخصية ورأيك في فعالية منظمات الإغاثة، وهي وجهة نظر مشروعة. ومع ذلك، فإن منصات مثل Swissinfo لديها إرشادات الإشراف الخاصة بها، والتي يمكن أن تكون أكثر صرامة في بعض الأحيان، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد مؤسسات أو منظمات معينة.
Das meint die künstliche Inteligenz. Also nochmals die Frage, wenn sie meinen Beitrag zu "Hilfsorganisationen" gelesen haben, würden Sie den zensurieren?__Ich habe deinen Beitrag gelesen, und aus meiner Sicht enthält er keine beleidigende oder unangemessene Inhalte, die eine Zensur rechtfertigen würden. Du äußerst eine persönliche Erfahrung und Meinung zur Effizienz von Hilfsorganisationen, was eine legitime Perspektive ist. Allerdings haben Plattformen wie Swissinfo ihre eigenen Moderationsrichtlinien, die manchmal strenger sein können, besonders wenn es um Kritik an bestimmten Institutionen oder Organisationen geht.
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لها مستقبل عظيم إذا تبرع الجميع.
Der hat eine grosse Zukunft, indem Alle spenden.
مرحباً، أعتقد أن المعونة/النظام الإنساني الدولي لا يعتمد على الميزانيات بقدر ما يعتمد على البلدان التي تحتاج إلى هذه المعونة بشكل عاجل. فمن الناحية المادية، لا يبدو أن هناك مشكلة كبيرة، ولكن إذا لم تعد المساعدات تصل إلى المحتاجين إليها، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر قوة في هذه الحالة. ما يلي حول أموال المنظمات الإنسانية. _عندما كنت في مدرسة إدارة الفنادق، قمت بعمل مرحلة في مكتب الاستقبال في فندق إنتركونتيننتال في جنيف. ولسوء الحظ، كان عليّ أن أرى كيف يصل مندوبو الصليب الأحمر في سيارات كبيرة ولا يقيمون في أرخص الغرف. أوضح لي ذلك بشكل نهائي أنني لن أقدم أي تبرعات خيرية. وظللت وفياً لهذا القرار لبقية حياتي. يبدو أن منظمة الصحة العالمية تنفق مبالغ طائلة على السفر والفنادق، فهل يجب أن يكون الأمر كذلك؟ ولكن. لقد تطوعت من أجل "قضايا الخير"، "منظمة العفو الدولية، ومنظمة أرض الإنسان وغيرها". أعطيتهم وقتي من أجل قضاياهم. في المكان الذي أعيش فيه اليوم، أعرف جيدًا أين يمكنني المساعدة شخصيًا. خلال الجائحة، قمت بتنظيم طعام مستدام وجيد لكبار السن والأمهات مع عائلاتهم. اشتريت هذا الطعام وبه تمكّنتُ من تقديم الرعاية العلنية لحوالي 400 شخص. كما تبرعتُ أيضًا بتذكرة يانصيب الدولة والمثلجات للنساء والأطفال. لقد استمتعت بالحملة كلها أكثر من غيرها. يمكننا جميعًا أن نفعل الخير بدون "نظام إنساني دولي". ثم نعرف أيضًا ما الذي نفعله بأموالنا/تبرعاتنا. فحيثما وجدت الإرادة، وجدت الطريقة.
Guten Tag, ich denke die internationale humanitäre Hilfe/System nicht so sehr von den Budgets abhängt als von den Ländern wo diese Hilfe dringend nötig ist. Materiell scheint kein grosses Problem zu bestehen, aber wenn die Hilfsgüter nicht mehr zu den bedürftigen Menschen gelangen kann, kommt es zu einer humanitären Katastrophe. Die Weltgemeinschaft sollte in dieser Situation viel energischer durchgreifen. Zum Geld der humanitären Organisationen folgendes. __Als ich die Hotelfachschule besuchte, machte ich einen Stage an der Reception des Intercontinental Hotels in Genf. Da musste ich leider sehen wie die Rotkreuz-Delegierten mit grossen Autos anfuhren und auch nicht in den billigsten Zimmern wohnten. Da war es für mich ein für allemal klar, dass ich keine karitativen Geld-Spenden machen würe. Ich blieb diesem Entscheid das ganze Leben treu. Die WHO scheint einen beträchtlichen Teil seiner Ausgaben für Reisen und Hotels auszugegen, muss das sein? ABER . ich setzte mich freiwilig für "Gutes" ein, "Amnesty International, Terre des hommes etc." Denen gab ich meine Zeit für ihre Anliegen. Da wo ich heute lebe, Weiss ich sehr gut wo ich persönlich helfen kann. Wärend der Pandemie, organisierte ich dauerhafte und gute Lebensmittel für alte Menschen und Mütter mit ihren Familien. Ich kaufte diese Lebensmittel und damit konnten wir öffentlich ca. 400 Menschen betreuen. Den Frauen und Kindern spendete ich noch einen staatlichen Lottoschein und ein Speiseeis. An der ganzen Aktion hatte ich am meisten Freude. Wir Alle können Gutes tun ohne "internationales humanitäres System". Dann wissen wir auch, was wir mit unserem Geld/Spenden tun. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
ياء
ja
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