«En première ligne» de Petra Volpe pas retenu pour les Oscars

Keystone-SDA

Le film "Heldin" ("En première ligne") de Petra Volpe ne concourra pas pour le prix du meilleur film étranger lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Il ne figure pas sur la liste des cinq films retenus par l'Académie.

2 minutes

(Keystone-ATS) La sélection comprend «Un simple accident», du réalisateur iranien Jafar Panahi, présenté par la France, «The Voice of Hind Rajab» (Tunisie), «The Secret Agent» (Brésil), le drame familial «Sentimental Value» (Norvège) et le road-movie «Sirât» (Espagne), a annoncé jeudi l’Académie des Oscars. Au total, 86 pays avaient posé leur candidature pour la compétition 2026.

Sélectionné dans une douzaine de festivals, et déjà primé au moins une dizaine de fois, «Heldin» de Petra Volpe est le film suisse qui a attiré le plus de monde dans les salles helvétiques en 2025, avec environ 202’500 entrées à ce jour et plus de 650’000 entrées à l’international dans les pays germanophones, selon SwissFilms.

Présenté en première mondiale à la Berlinale, le film rend hommage au personnel soignant dans un hôpital suisse. L’actrice allemande Leonie Benesch y interprète Flora, une infirmière «infatigable mais épuisée» qui tente de garder le contrôle au cours d’une garde du soir particulièrement agitée.

Le film autrichien «Ballad of a Small Player» du cinéaste austro-suisse Edward Berger et l’Allemand «Sound of Falling» («In die Sonne schauen» en version originale, «Les Echos du passé» pour la version française) de Mascha Schilinski n’ont pas non plus été retenus.

Le Suisse Fabian Gamper, désormais installé à Berlin, n’a quant à lui pas été sélectionné pour l’Oscar de la meilleure photographie pour son travail sur «Sound of Falling».

La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 15 mars 2026.