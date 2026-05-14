10 km de bouchon au tunnel du Gothard

Keystone-SDA

Les départs du week-end de l'Ascension vers le sud se poursuivent sur les routes, notamment via l'A2 et le tunnel du Gothard. A la mi-journée jeudi, le TCS relevait déjà une file de 10 km entre Erstfeld et Göschenen (UR) devant le portail nord.

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(Keystone-ATS) Les automobilistes devaient patienter près d’une heure et 40 minutes avant de pouvoir s’engager dans le tunnel. Un itinéraire de déviation par l’A13 et le tunnel du San Bernardino est recommandé. L’embouteillage y était vers 11h30 d’un peu plus de 4 km. Au départ de la Suisse romande, les parcours alternatifs du Simplon ou du tunnel du Grand-St-Bernard sont recommandés par le TCS.

La veille déjà, mercredi après-midi, un bouchon de dix kilomètres avait été enregistré au tunnel du Gothard.