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Arrestation mouvementée d’un homme récalcitrant à Bienne

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise a dû faire usage de spray au poivre mardi peu avant minuit à Bienne pour interpeller un individu récalcitrant qui circulait sur un trottoir avec un vélomoteur signalé volé. L'homme se trouvait également en séjour illégal en Suisse.

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(Keystone-ATS) Repéré par une patrouille de police qui s’est lancée à sa poursuite, l’individu a tenté de prendre la fuite à pied, avant d’être arrêté. Il s’est toutefois opposé aux injonctions de la police et à son interpellation, nécessitant l’usage d’un moyen de contrainte, a indiqué mercredi la police.

En raison d’un problème médical, il a ensuite été pris en charge par une ambulance et conduit à l’hôpital. Des vérifications complémentaires sont en cours.

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