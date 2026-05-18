La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Baume-Schneider salue l’OMS pour son pilotage de l’hantavirus

Baume-Schneider
La ministre de l'Intérieur, Elisabeth Baume-Schneider. Keystone-SDA

La Suisse salue l'OMS pour son pilotage de la réponse à l'hantavirus. Lundi à Genève, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a souhaité un système "réaliste" de partage d'indications des agents pathogènes et de contremesures face aux prochaines pandémies.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces dernières années, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été attaquée, notamment par les Etats-Unis et l’Argentine désormais sortis, selon eux, de l’institution. Elle «est irremplaçable», a dit Mme Baume-Schneider au début de l’Assemblée mondiale de la santé.

Et d’ajouter qu’elle «joue pleinement son rôle» face à l’hantavirus ou à Ebola. Malgré une diminution de son enveloppe de près d’un milliard de dollars et près de 1300 licenciements en raison des coupes.

Les pays membres n’ont toujours pas trouvé de consensus sur l’annexe à l’accord historique contre les pandémies arraché en 2025. Celle-ci doit régler le système de partages lié aux agents pathogènes (PABS). La Suisse veut des solutions «réalistes», «fonctionnelles» et avec un «mandat clair», explique Mme Baume-Schneider.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision