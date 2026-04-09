Chablais (VS): des sentinelles pour prévenir les dangers naturels

Keystone-SDA

Mobiliser la population dans la surveillance de l'environnement local pour prévenir les risques naturels: l'Etat-Major de conduite régional (EMCR) du Chablais lance l'initiative "Devenez sentinelle citoyenne" dans quatre communes valaisannes. De quoi endosser un rôle de terrain au service de la prévention.

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(Keystone-ATS) Montée inhabituelle des eaux, sécheresse forestière, phénomène météorologique anormal ou encore danger pour les infrastructures: de nombreux éléments susceptibles de présenter un risque peuvent être repérés par les citoyens impliqués dans ce projet, qui repose sur une base volontaire, écrit l’EMCR dans un communiqué jeudi.

Les intempéries qui ont frappé la région entre 2024 et 2025 ont mis en lumière le besoin de «renforcer la capacité à surveiller et à anticiper les risques naturels sur le territoire» chablaisien, selon lui.

Amorcée en 2025, cette réflexion a émergé sur le lancement d’un programme intercommunal dédié à la population de Collombey-Muraz, Monthey, Massongex et Vérossaz (VS). «Le fait que les quatre communes agissent ensemble n’est pas anodin», explique Pierre Contat, municipal en charge de la sécurité de la Ville de Monthey, cité dans le communiqué.

Observer, sans intervenir directement

«Les risques naturels ne s’arrêtent pas aux frontières communales et notre réponse ne doit pas s’y arrêter non plus. Ce projet est un bel exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous coordonnons nos efforts», poursuit-il.

A noter que «le rôle de sentinelle citoyenne se limite strictement à l’observation et à la transmission d’informations, il n’implique aucune intervention sur le terrain ni substitution aux professionnels». Les volontaires bénéficieront d’une formation de base, d’un canal de communication avec les autorités locales ainsi que d’un accompagnement qui garantit une action adaptée et sécurisée, précise encore l’EMCR.

Les missions sont ponctuelles et activées selon les besoins, par exemple lors d’épisodes météorologiques, de périodes à risques ou de campagnes de prévention. «Au-delà de sa dimension sécuritaire, le programme ‘Devenez sentinelle citoyenne’ s’inscrit dans une démarche de solidarité locale visant à renforcer les liens entre la population et les institutions et à construire collectivement un territoire plus sûr et plus résilient», résume l’EMCR.