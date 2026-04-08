Charge de travail élevée au sein de la justice bernoise en 2025

Keystone-SDA

La justice bernoise a dû traiter l'an dernier des affaires toujours plus complexes et plus nombreuses. L'augmentation des effectifs approuvée par le Grand Conseil couvre aujourd'hui les besoins, mais à moyen terme une nouvelle augmentation de la dotation en personnel pourrait être à l'ordre du jour si la tendance actuelle se poursuit.

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(Keystone-ATS) Cette appréciation figure dans le rapport d’activité des autorités judiciaires et du Ministère public publié mercredi. L’an dernier, les juridictions civile et pénale du canton de Berne ont jugé au total 36’393 cas, soit un millier de plus qu’en 2024: 82% des cas relevaient de procédures civiles et 18% de procédures pénales.

Le Ministère public a reçu 126’868 dénonciations l’année dernière, soit une augmentation d’environ 6% par rapport à 2024. Dans le domaine de la criminalité économique et au Ministère public des mineurs, le nombre d’affaires reçues reste élevé.

Jusqu’à présent, les autorités judiciaires ont pu réagir de manière flexible à la pénurie de personnel avec des engagements à durée limitée. En 2025, cette stratégie qui a pourtant fait ses preuves a toutefois montré ses limites, relève le rapport d’activité.