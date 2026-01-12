Bonjour la Cinquième Suisse – la newsletter des Suisses à l’étranger
Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,
Saviez-vous que 813 Suisses sont officiellement recensés au Venezuela?
Le 3 janvier, les États-Unis ont mené une opération militaire dans ce pays d’Amérique latine, qui a conduit à la capture de son président Nicolas Maduro. Depuis, la situation est chaotique et incertaine.
Comment la communauté suisse du Venezuela vit-elle ces événements? C’est ce que j’ai cherché à savoir en recueillant des témoignages d’Helvètes expatriés.
La tragédie de Crans-Montana touche également de nombreuses personnes bien au-delà des frontières nationales. Nos pensées vont aux victimes et aux personnes blessées, ainsi qu'à leurs proches.
Malgré le tumulte qui marque ce début d’année – ou peut-être justement à plus forte raison, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2026.
Merci de nous lire et de nous être fidèles!
Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à nous journalistes de Swissinfo, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.
La population suisse à l’étranger vieillit, et la thématique du décès gagne en importance. Certes peu réjouissante, elle ne doit pour autant pas être tabouisée, car elle implique diverses conséquences.
L’une d’entre elles peut être le besoin de revenir à ses racines lorsque l’on perd un ou une proche. C’est pourquoi je vous pose cette question:
Plus
Si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, n’hésitez pas à lui transmettre ce courriel.
Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.
👉 Participez! Voici les débats en cours.
Réponses de la communauté
En 2026, nous souhaitons continuer à mettre en avant la diversité de la communauté des Suisses de l’étranger et à partager les conseils et les opinions de ses membres.
Aussi, nous sommes régulièrement à la recherche de personnes prêtes à témoigner de leur expérience face caméra. Cela vous tente? Alors n’hésitez pas à me contacter par e-mail: emilie.ridard@swissinfo.ch.
Sélectionné pour vous
Plus d’une semaine s’est désormais écoulée depuis l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et la situation s’est quelque peu apaisée.
La communauté suisse dans le pays n’est plus très nombreuse, mais elle jouit d’une perspective unique qui lui permet d’analyser les événements d’un point de vue européen d’un côté, tout en bénéficiant d’une profonde connaissance du pays d’Amérique latine de l’autre.
Plus
Pour les Suisses du Venezuela, l’intervention américaine était attendue et nécessaire
La tragédie survenue à Crans-Montana la nuit de la Saint-Sylvestre a bouleversé le monde entier. Le 9 janvier, la Suisse a observé une journée de deuil national en hommage aux 40 victimes. Les Suisses de l’étranger, sur tous les continents, ont exprimé leur sympathie et leur attachement à leur patrie dans le livre de condoléances numérique de la Confédération, sur les réseaux sociaux et à travers des actions locales.
Plus
«Nous sommes de tout cœur avec vous» – L’émotion des Suisses de l’étranger face à la tragédie de Crans-Montana
Kendall Gewalt est née en Californie en 1969 d’une mère suisse et d’un père nord-américain. Bien que sa mère possédait la nationalité suisse au moment de sa naissance, cette dernière n’a pas été transmise aux enfants.
Kendall, qui se considérait suisse depuis la naissance, a appris à l’âge adulte qu’elle n’avait jamais eu automatiquement droit au passeport suisse.
Ce cas n’est pas exceptionnel. Découvrez pourquoi:
Plus
Suisse dans l’âme, mais pas sur le papier
Le passeport suisse est presque gratuit pour les jeunes, mais il est nettement plus cher pour les Suisses de l’étranger. Des études montrent que les coûts, en particulier pour les jeunes de deuxième ou troisième génération qui vivent en Suisse, jouent un rôle déterminant dans la décision de demander la naturalisation. C’est pourquoi plusieurs cantons ont décidé de baisser leurs tarifs.
En revanche, les personnes qui ont perdu leur citoyenneté suisse à l’étranger (par exemple parce qu’elles ne l’ont pas confirmée avant l’âge de 25 ans) doivent s’acquitter de plusieurs centaines de francs, que ce soit pour une réintégration dans la nationalité ou une naturalisation facilitée.
Plus
Le passeport suisse est presque gratuit pour les jeunes, mais cher pour les Suisses de l’étranger
👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.
L’émigration en toute simplicité
Élire domicile à l’étranger met-il fin à l’assujettissement à l’impôt en Suisse? Pas si simple, car celui-ci ne s’arrête pas forcément à la frontière helvétique. Voici les aspects auxquels vous devez faire attention lorsque vous partez vivre à l’étranger:
Plus
Impôts pour les Suissesses et Suisses de l’étranger: ce qu’il faut savoir
Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.
Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).
La Suisse insolite
🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles surprenants sur des particularités ou des curiosités suisses.
Plus
La fontaine la plus terrifiante de Suisse
Plus
Pourquoi la Suisse n’a pas vraiment de chef d’État
Plus
Cinq façons un peu bizarres de fêter le Nouvel An en Suisse
👉 Pour apprendre encore plus de faits étonnants sur la Suisse, c’est par ici.
Nos services pour les Suisses de l’étranger
📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?
Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse. Vous y retrouverez également notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse».
Retrouvez ici le dernier épisode:
Plus
«Adieu, merci la Suisse»: les traditions comme ancrage dans un monde inconnu
🧭 Restez informé – restez connecté
Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.
Un feedback? Des propositions de sujet?
📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.