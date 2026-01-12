Bonjour la Cinquième Suisse – la newsletter des Suisses à l’étranger

Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,



Saviez-vous que 813 Suisses sont officiellement recensés au Venezuela?



Le 3 janvier, les États-Unis ont mené une opération militaire dans ce pays d’Amérique latine, qui a conduit à la capture de son président Nicolas Maduro. Depuis, la situation est chaotique et incertaine.



Comment la communauté suisse du Venezuela vit-elle ces événements? C’est ce que j’ai cherché à savoir en recueillant des témoignages d’Helvètes expatriés.



La tragédie de Crans-Montana touche également de nombreuses personnes bien au-delà des frontières nationales. Nos pensées vont aux victimes et aux personnes blessées, ainsi qu'à leurs proches.



Malgré le tumulte qui marque ce début d’année – ou peut-être justement à plus forte raison, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2026.



Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à nous journalistes de Swissinfo, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

La population suisse à l’étranger vieillit, et la thématique du décès gagne en importance. Certes peu réjouissante, elle ne doit pour autant pas être tabouisée, car elle implique diverses conséquences.

L’une d’entre elles peut être le besoin de revenir à ses racines lorsque l’on perd un ou une proche. C’est pourquoi je vous pose cette question:

Plus Discussion Modéré par: Emilie Ridard Le décès d’un être cher a-t-il remis votre vie à l’étranger en question? Perdre son/sa partenaire ou un membre de sa famille bouleverse une vie. Et vivre cette épreuve à l’étranger peut perturber plus encore. Certain/es ressentent le besoin de revenir à leurs racines, tandis que d’autres choisissent de rester. Qu’avez-vous fait et pourquoi? Votre témoignage nous intéresse. Participez à la discussion Voir la discussion

Si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, n’hésitez pas à lui transmettre ce courriel.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

En 2026, nous souhaitons continuer à mettre en avant la diversité de la communauté des Suisses de l’étranger et à partager les conseils et les opinions de ses membres.

Aussi, nous sommes régulièrement à la recherche de personnes prêtes à témoigner de leur expérience face caméra. Cela vous tente? Alors n’hésitez pas à me contacter par e-mail: emilie.ridard@swissinfo.ch.

Sélectionné pour vous

Plus d’une semaine s’est désormais écoulée depuis l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et la situation s’est quelque peu apaisée.

La communauté suisse dans le pays n’est plus très nombreuse, mais elle jouit d’une perspective unique qui lui permet d’analyser les événements d’un point de vue européen d’un côté, tout en bénéficiant d’une profonde connaissance du pays d’Amérique latine de l’autre.

Plus

Plus Cinquième Suisse Pour les Suisses du Venezuela, l’intervention américaine était attendue et nécessaire Ce contenu a été publié sur Les Suisses qui vivent au Venezuela et que nous avons contactés se disent soulagés. Malgré la crainte de représailles, la vie sur place a repris son cours normal. lire plus Pour les Suisses du Venezuela, l’intervention américaine était attendue et nécessaire

La tragédie survenue à Crans-Montana la nuit de la Saint-Sylvestre a bouleversé le monde entier. Le 9 janvier, la Suisse a observé une journée de deuil national en hommage aux 40 victimes. Les Suisses de l’étranger, sur tous les continents, ont exprimé leur sympathie et leur attachement à leur patrie dans le livre de condoléances numérique de la Confédération, sur les réseaux sociaux et à travers des actions locales.

Plus

Plus Cinquième Suisse «Nous sommes de tout cœur avec vous» – L’émotion des Suisses de l’étranger face à la tragédie de Crans-Montana Ce contenu a été publié sur Lors de la journée nationale de deuil en mémoire des victimes de la tragédie de Crans-Montana, la «Cinquième Suisse» exprime, elle aussi, sa solidarité. lire plus «Nous sommes de tout cœur avec vous» – L’émotion des Suisses de l’étranger face à la tragédie de Crans-Montana

Kendall Gewalt est née en Californie en 1969 d’une mère suisse et d’un père nord-américain. Bien que sa mère possédait la nationalité suisse au moment de sa naissance, cette dernière n’a pas été transmise aux enfants.

Kendall, qui se considérait suisse depuis la naissance, a appris à l’âge adulte qu’elle n’avait jamais eu automatiquement droit au passeport suisse.

Ce cas n’est pas exceptionnel. Découvrez pourquoi:

Plus

Plus Cinquième Suisse Suisse dans l’âme, mais pas sur le papier Ce contenu a été publié sur Kendall Gewalt est actuellement en cours de naturalisation, après avoir appris à l’âge adulte qu’elle n’avait jamais été automatiquement citoyenne suisse. lire plus Suisse dans l’âme, mais pas sur le papier

Le passeport suisse est presque gratuit pour les jeunes, mais il est nettement plus cher pour les Suisses de l’étranger. Des études montrent que les coûts, en particulier pour les jeunes de deuxième ou troisième génération qui vivent en Suisse, jouent un rôle déterminant dans la décision de demander la naturalisation. C’est pourquoi plusieurs cantons ont décidé de baisser leurs tarifs.

En revanche, les personnes qui ont perdu leur citoyenneté suisse à l’étranger (par exemple parce qu’elles ne l’ont pas confirmée avant l’âge de 25 ans) doivent s’acquitter de plusieurs centaines de francs, que ce soit pour une réintégration dans la nationalité ou une naturalisation facilitée.

Plus

Plus Cinquième Suisse Le passeport suisse est presque gratuit pour les jeunes, mais cher pour les Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur À l’avenir, la naturalisation ne coûtera plus que 100 francs pour les jeunes de Bâle-Ville. En revanche, le passeport reste beaucoup plus cher pour les Suisses de l’étranger. lire plus Le passeport suisse est presque gratuit pour les jeunes, mais cher pour les Suisses de l’étranger

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

Élire domicile à l’étranger met-il fin à l’assujettissement à l’impôt en Suisse? Pas si simple, car celui-ci ne s’arrête pas forcément à la frontière helvétique. Voici les aspects auxquels vous devez faire attention lorsque vous partez vivre à l’étranger:

Plus

Plus Expatriation Impôts pour les Suissesses et Suisses de l’étranger: ce qu’il faut savoir Ce contenu a été publié sur L’assujettissement à l’impôt en Suisse ne s’arrête pas forcément à la frontière helvétique. Voici les aspects auxquels vous devez faire attention lorsque vous partez vivre à l’étranger. lire plus Impôts pour les Suissesses et Suisses de l’étranger: ce qu’il faut savoir

Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles surprenants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Plus

Plus La Suisse insolite La fontaine la plus terrifiante de Suisse Ce contenu a été publié sur Si vous visitez Berne avec des enfants, mieux vaut éviter la Kornhausplatz. Une fontaine pourrait bien troubler le sommeil des plus petits. lire plus La fontaine la plus terrifiante de Suisse

Plus

Plus La Suisse insolite Pourquoi la Suisse n’a pas vraiment de chef d’État Ce contenu a été publié sur La présidence suisse – tournante et pour une durée d’un an – est une particularité typiquement helvétique, qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde. Explications. lire plus Pourquoi la Suisse n’a pas vraiment de chef d’État

Plus

Plus Histoire Cinq façons un peu bizarres de fêter le Nouvel An en Suisse Ce contenu a été publié sur Les coutumes de Nouvel An excentriques – et souvent légèrement effrayantes – ne manquent pas dans le pays alpin. lire plus Cinq façons un peu bizarres de fêter le Nouvel An en Suisse

👉 Pour apprendre encore plus de faits étonnants sur la Suisse, c’est par ici.

Nos services pour les Suisses de l’étranger

📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?

Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse. Vous y retrouverez également notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse».

Retrouvez ici le dernier épisode:

Plus

Plus Cinquième Suisse «Adieu, merci la Suisse»: les traditions comme ancrage dans un monde inconnu Ce contenu a été publié sur S’expatrier, c’est laisser derrière soi des habitudes qui nous servent de repère. À l’étranger, ces traditions deviennent alors des ports d’amarrage et parfois aussi une façon de transmettre sa culture à ses enfants. lire plus «Adieu, merci la Suisse»: les traditions comme ancrage dans un monde inconnu

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch

