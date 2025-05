Le Suisse de l’étranger qui vit l’utopie communautaire en Inde

David Zbinden a essayé de (re)déménager en Suisse, mais il s’est vite rendu compte que son vrai chez lui était à Auroville. David Zbinden

Série Visages de la Cinquième Suisse , Épisode 8: Auroville, en Inde, est un lieu qui aspire à être «une cité universelle où des hommes et des femmes de tous les pays peuvent vivre en harmonie sans distinction de doctrine, de politique et de nationalité, afin de réaliser l’idéal de l’unité humaine». C’est une expérience qui, avec des hauts et des bas, dure depuis plus de 55 ans. Certains y ont déménagé à l’âge adulte, d’autres y ont grandi, comme le protagoniste de notre portrait.

8 minutes

Zeno Zoccatelli Italophone au sein de la rédaction Suisses de l'étranger, j'écris principalement des articles sur les spécificités suisses et les histoires les plus singulières du pays. Après un master en études asiatiques à Genève (avec un détour par l'Université de Tokyo et l'Université de Kyoto), j'ai travaillé à la rédaction web de la RSI, collaborant occasionnellement avec Présence Suisse lors de l'Expo en Corée du Sud et à Milan. Depuis 2016, je travaille pour SWI swissinfo.ch. Autres langues: 2 Deutsch de Kommune in Indien – ein Auslandschweizer lebt die Utopie von Einheit lire plus Kommune in Indien – ein Auslandschweizer lebt die Utopie von Einheit

Italiano it Uno svizzero di Auroville o un aurovilliano svizzero? original lire plus Uno svizzero di Auroville o un aurovilliano svizzero?

David Zbinden avait six ans lorsque ses parents, tous deux originaires du canton de Berne, ont décidé de changer de vie. «Mon père aimait l’Inde; il a toujours eu un côté spirituel. Et ma mère n’aimait pas le mode de vie occidental et le consumérisme: travailler beaucoup et consommer beaucoup. Ils cherchaient quelque chose de différent, quelque chose de spirituellement plus élevé que la civilisation normale.»

Visages de la Cinquième Suisse Les Suisses de l’étranger ont des profils aussi variés que les pays dans lesquels ils vivent. swissinfo.ch veut montrer cette diversité en publiant chaque mois le récit de vie passionnant d’un représentant ou d’une représentante de la Cinquième Suisse.

Et ils ont trouvé ce quelque chose de différent. En 1996, après un séjour de trois mois à Auroville, ils ont décidé de s’y installer définitivement. La famille est retournée en Suisse pendant six mois pour se préparer, «vendre tous ses biens», retirer ses fonds de prévoyance et partir vers sa nouvelle vie.

Une expérience communautaire

Qu’est-ce qu’Auroville exactement? Selon David, la beauté de ce lieu situé dans l’État du Tamil Nadu, près de la ville de Pondichéry, est que chaque personne a une vision différente de ce qu’il est et de ce qu’il devrait être. Il s’agit d’une ville expérimentale fondée en 1968 par la Française Mirra Alfassa, appelée «Mère», compagne spirituelle du mystique et philosophe indien Sri Auribondo.

Contenu externe

La vision de la Mère était de construire la ville du futur dans laquelle un niveau supérieur de conscience humaine puisse se matérialiser dans ce monde.

Le site, qui compte aujourd’hui environ 3500 habitants, a été conçu par l’architecte français Roger Anger et s’articule autour d’un bâtiment sphérique doré appelé Matrimandir, lieu de méditation et symbole de l’aspiration humaine à la perfection. Il est entouré de quatre «zones»: résidentielle, industrielle, culturelle (éducative) et internationale. Dans cette dernière, des pavillons nationaux illustrent comment «le principe de l’unité dans la diversité doit être appliqué à l’échelle mondiale, au niveau des différentes nations et cultures qui composent l’humanité d’aujourd’hui.»

Environ la moitié des résidents sont indiens et les autres étrangers. Les nationalités étrangères les plus représentées sont la française, l’allemande, l’italienne, la néerlandaise et l’américaine.

Ce multiculturalisme a eu un impact sur l’éducation de David. «L’équipe enseignante est très diversifiée: un professeur vient d’Allemagne, d’autres de France, d’Inde ou de Corée du Sud. J’étais dans une classe avec des enfants indiens, un garçon belge, une fille coréenne, un Irlandais, etc.»

Pour l’instant, David est surtout occupé par son fils de deux ans et demi. David Zbinden

La langue principale de sa famille étant l’allemand, en plus des cours obligatoires d’anglais, David a suivi des cours supplémentaires dans la langue de Goethe. Pour les enfants qui viennent, par exemple, d’un pays hispanophone, les cours supplémentaires à Auroville sont en espagnol. Bien sûr, il est possible d’étudier d’autres langues. Aujourd’hui, David parle couramment l’anglais, l’allemand (et le suisse-allemand de la famille) et a un niveau de tamoul et de français «suffisant pour se débrouiller».

Le parcours d’apprentissage est similaire à celui des écoles occidentales ou indiennes normales, explique David, mais avec quelques différences. «Les classes sont beaucoup plus petites et il y a par exemple un cours que j’ai beaucoup aimé, appelé ‘conscience du corps’, où l’on fait de la méditation, des courses d’obstacles, etc.», raconte-t-il.

David n’avait pas à cœur de poursuivre un parcours académique. À l’âge de 16-17 ans, il a décidé qu’il en avait assez de la théorie et qu’il voulait travailler dans la «vraie vie».

«J’ai exercé de nombreux métiers au cours des 15 dernières années, mais principalement dans la gastronomie et la restauration», explique-t-il. Il a ouvert trois établissements à Auroville. L’un d’eux est fermé et un autre n’en fait plus partie, mais dans le troisième, il continue à gérer la cuisine. À côté de cela, il y a des emplois de consultant, également dans le domaine de la gastronomie, et son hobby-travail de DJ.

Mais ce qui l’occupe le plus, c’est son fils de deux ans et demi, né à Auroville, tout comme la femme de David, d’origine allemande.

Pas plus de trois mois en Suisse

De l’extérieur, on peut avoir l’impression que le choix de vivre dans un lieu comme Auroville est plutôt extrême et nous lui demandons s’il n’a jamais remis en question le choix de ses parents.

«Je me suis souvent demandé comment ils avaient fait, ou pour mieux l’exprimer, comment quelqu’un pouvait décider de changer de vie et d’émigrer dans un autre pays», explique David.

C’est aussi pour cette raison qu’il a voulu tenter l’expérience. Après l’école, il a acheté un aller simple pour la Suisse, afin de voir à quoi ressemblait le pays, de visiter des écoles et de rechercher des possibilités d’emploi. «Au bout d’un certain temps, il m’est apparu clairement que je préférais vivre à Auroville. J’aime aller en Suisse, mais pas plus de trois mois.»

Aujourd’hui, il y retourne chaque année pendant l’été, pour travailler dans un restaurant à Berne, se rafraîchir dans l’Aar et gagner un peu d’argent. Même si, dans l’idéal, Auroville aimerait se libérer de l’argent, «on n’y est pas encore à 100%», reconnaît David. D’ailleurs, si on veut voyager, on ne peut pas s’en passer.

Cependant, il existe à Auroville de nombreuses petites expériences basées sur la solidarité, la responsabilité personnelle et l’idée de «je reçois ce dont j’ai besoin et je donne ce que je peux». De telles expériences restent possibles dans un endroit qui est encore relativement petit et où l’idée de communauté est très profondément enracinée.

David donne l’exemple d’un «magasin» pour lequel les habitants paient ce qu’ils estiment juste. Ils peuvent alors se servir librement et comprendre, à la fin du mois, s’ils ont donné trop ou pas assez par rapport à ce qu’ils ont consommé. Le mois suivant, ils paient en conséquence.

«J’aime aller en Suisse, mais pas pour plus de trois mois.» David Zbinden

Une utopie menacée?

Il n’y a pas que du soleil et des roses à Auroville. Même dans ce lieu qui aspire au développement humain, les problèmes liés aux intérêts politiques et aux visions opposées ne manquent pas.

Le dernier défi en date, qui a également intéressé la presse internationale, concerne les interventions lancées il y a quatre ans par le dernier délégué du gouvernement indien pour accélérer le développement de la localité, par exemple en construisant des routes et en coupant une partie de la végétation entourant la colonie. Le but: atteindre l’objectif de 50’000 habitants prévu au début de l’expérience.

Il s’agit d’interventions drastiques, trop rapides et arbitraires «selon 90% des gens qui vivent ici», déplore David. Certaines personnes qui ont protesté se sont vu refuser le renouvellement de leur visa de séjour, d’autres sont parties de leur plein gré.

Toutefois, le Suisse d’Auroville ne perd pas espoir et estime qu’il s’agit d’un «défi que la communauté relèvera pour que tout le monde puisse prospérer». Y compris le gouvernement indien.

Le regard des gens

Cette bonne volonté et cette ouverture d’esprit, cette capacité à comprendre que faire du bien ou du mal à autrui, c’est comme se le faire à soi-même, est un trait de caractère d’Auroville qui, selon David, ne ferait aucun mal à la Suisse, un pays où il a l’impression que l’amabilité dont font preuve les gens est plutôt superficielle.

«La société suisse est parfois un peu froide. Par exemple, en Inde, les gens vous regardent fixement. C’est très courant. En Suisse, si je suis dans le bus et que je fixe quelqu’un, cette personne peut se mettre en colère ou au moins se sentir mal à l’aise.»

En revanche, quelle caractéristique suisse aimerait-il voir à Auroville? «L’organisation, répond-il sans hésiter. La façon dont vous savez organiser les choses là-bas est tout simplement d’un autre niveau. Nous pourrions l’utiliser ici de temps en temps.»

Plus Discussion Modéré par: Melanie Eichenberger Vivre entre deux cultures: quelles valeurs et traditions avez-vous consciemment emportées avec vous à l’étranger? Quelles valeurs avez-vous consciemment emmenées de Suisse et quelles influences culturelles de l’étranger avez-vous adopté? Participez à la discussion 1 J'aime Voir la discussion

Texte relu et vérifié par Daniele Mariani, traduit de l’italien par DeepL/op