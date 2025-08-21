«SwissCommunity Days»: beaucoup de nouveaux visages au Conseil des Suisses de l’étranger

La séance constitutive du CSE aura lieu sous la coupole du Palais fédéral. Keystone / Gaetan Bally

Ce week-end, le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) se réunit pour sa séance constitutive au Palais fédéral à Berne – pour la première fois dans le cadre des nouveaux «SwissCommunity Days». Cette nouvelle législature démarre avec un parlement de la diaspora fondamentalement renouvelé et affichant un visage plus féminin.

C’est un double redémarrage pour l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). D’une part, la nouvelle législature 2025-2029 du Conseil des Suisses de l’étranger commence avec la réunion des 22 et 23 août. D’autre part, les «Swisscommunity Days» introduisent un nouveau format qui remplace – du moins en partie – le Congrès des Suisses de l’étranger tel qu’il existait jusqu’à présent.

Plus de la moitié des sièges renouvelés

La liste des candidates et candidats élus montre que le CSE a été fondamentalement renouvelé. Avec 71 des 140 sièges, plus de la moitié des sièges ont changé de titulaire.

On remarque également une hausse de la proportion de femmes. Cette évolution est probablement due aux élections directes en ligne, qui ont été organisées ce printemps dans plus de 40 pays – en plus d’un projet pilote mené en 2017.

Un rajeunissement devrait également se faire sentir. Dans des pays comme l’Allemagne, les élections directes en ligne ont permis à un plus grand nombre de jeunes de gagner des sièges. Les effets concrets de cette nouvelle composition sur le travail du Conseil se manifesteront au cours de la législature.

Plus de la moitié des membres assisteront pour la première fois à une réunion du Conseil des Suisses de l’étranger ce week-end. Keystone / Gian Ehrenzeller

Focus sur les préoccupations politiques de la Cinquième Suisse

La séance constitutive du CSE aura lieu ce week-end dans un lieu chargé de symboles – sous la coupole du Palais fédéral. Le premier jour des «SwissCommunity Days», les conseillères et conseillers nouvellement élus seront préparés à leur fonction par le biais de divers ateliers.

Au centre des discussions figurent des questions telles que: «Quelles sont les structures de l’OSE et du Conseil?», «Quels sont les principaux enjeux de la Cinquième Suisse?» ou encore «Comment les délégués peuvent-ils le mieux représenter leur communauté?»

Ce n’est qu’au deuxième jour que seront officiellement confirmés les délégués élus, ainsi que l’élection du comité directeur de l’OSE. L’adoption d’une résolution concernant le vote sur l’identité électronique (E-ID), sur lequel la Suisse se prononcera le 28 septembre, figure également à l’ordre du jour de la séance du CSE.

Un nouveau format pour le congrès

Avec les «SwissCommunity Days», l’OSE remplace son précédent Congrès des Suisses de l’étranger, qui se tenait annuellement. À l’avenir, le congrès ne sera organisé qu’une seule fois par législature. L’OSE réagit ainsi à la baisse du nombre de participants et au recul des fonds de parrainage.

Le nouveau format vise à permettre une réunion de travail ciblée du Conseil des Suisses de l’étranger – comme l’avait déjà annoncé le président de l’OSE, Filippo Lombardi, en 2024 à Swissinfo. Et d’ajouter: «la séance de transition sert à l’échange et à la transmission des meilleures pratiques.»

La séance du Conseil à venir sera une réunion élargie: le nouveau Conseil et le Conseil sortant siégeront ensemble à Berne pour marquer le changement de législature.

L’aspect politique du Conseil

La rencontre annuelle des Suisses de l’étranger remplit une double fonction. D’une part, une fonction sociale, offrant aux Suisses de l’étranger la possibilité d’échanger leurs expériences et de nouer des contacts durant leur séjour en Suisse.

D’autre part, cette rencontre a toujours une fonction politique: celle de réaffirmer l’existence de la Cinquième Suisse face à la Suisse officielle, et de représenter et faire connaître les intérêts spécifiques de la diaspora.

Cet aspect politique est au cœur de l’engagement du CSE.

Qu’est-ce que le Conseil des Suisses de l’étranger?

Le CSE se considère comme la représentation des plus de 800’000 Suisses de l’étranger dans le monde entier. Selon ses propres termes, il agit comme le «Parlement de la Cinquième Suisse», qui prend en compte les préoccupations de la communauté des Suisses de l’étranger et défend ces préoccupations auprès du public suisse et des autorités.

Le Conseil se réunit trois fois par an: deux séances ont lieu en présentiel; la troisième exclusivement en ligne. Il est possible de participer et de voter en ligne lors de deux des trois séances.

Parmi les 140 membres du conseil, 120 viennent de l’étranger. Le comité comprend également des politiciennes et politiciens suisses qui défendent les intérêts de ce que l’on appelle la «Cinquième Suisse» au sein des Chambres fédérales.

Avec ce nouveau CSE, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre: plus jeune, plus féminin et plus diversifié que jamais.

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op